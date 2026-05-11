Ηράκλειο: Νέο "κύμα" εκατοντάδων αφίξεων στα νότια – Σε επιφυλακή οι αρχές

Απανωτά τα περιστατικά αφίξεων μεταναστών στα νότια κυρίως παράλια του Ηρακλείου. Το τελευταίο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές έχουν και πάλι ενταθεί, εξαιτίας και των καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας 69 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά στη Ψαρή Φοράδα του Δήμου Βιάννου, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν και μεταφερθηκαν για προσωρινή διαμονή στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, το πρώτο περιστατικό αφορά 35 αλλοδαπούς εκ των οποίων και 1 γυναίκα, ενώ το δεύτερο 34 άτομα μέσα στα οποία βρίσκονται και δύο γυναίκες. Τις προηγούμενες ώρες έφτασαν 44 αλλοδαποί στους Καλούς Λιμένες, 141 σε δύο ξεχωριστά συμβάντα στη Γαύδο 43 νότια του Ηρακλείου και άλλοι 50 νότια της Ιεράπετρας.

Η ανησυχία των τοπικών αρχών και φορέων παραμένει και φέτος καθώς οι διαδοχικές αφίξεις σε συνδυασμό με την έλλειψη υποδομών δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση της κατάστασης.

