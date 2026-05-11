Απίστευτο! Αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε εργάτες και «έκοψαν» εκατοντάδες κλήσεις!

Μια ευρηματική, αν και αμφιλεγόμενη για πολλούς, μέθοδο επέλεξε η πολιτειακή αστυνομία της Νέας Υόρκης για να πατάξει τις παραβάσεις στους αυτοκινητόδρομους.

Αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε εργάτες οδικών έργων και κατάφεραν να εκδώσουν σχεδόν 1.000 κλήσεις μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες τον περασμένο μήνα.

Η επιχείρηση «Σκληρό Καπέλο»

Η αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYSP), σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών, πραγματοποίησε την επιχείρηση «Operation Hard Hat» από τις 20 έως τις 24 Απριλίου στον αυτοκινητόδρομο New York Thruway.

Για να παραπλανήσουν τους οδηγούς και να τους κάνουν να πιστέψουν ότι δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία στην περιοχή, ορισμένοι αστυνομικοί φόρεσαν πορτοκαλί κράνη και γιλέκα ασφαλείας, στήνοντας «καρτέρι» στις κομητείες Westchester και Rockland.

Στα ύψη οι παραβάσεις – Αύξηση 35%

Το σχέδιο των αρχών στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς συγκεντρώθηκε ο εντυπωσιακός αριθμός των 967 κλήσεων.

Η επίδοση αυτή καταγράφει μια σημαντική αύξηση της τάξης του 35% στον αριθμό των οχημάτων που τιμωρήθηκαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη πρωτοβουλία του 2025.

Σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας, οι κυριότερες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

401 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα

κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα 138 κλήσεις για απόσπαση προσοχής κατά την οδήγηση

κλήσεις για απόσπαση προσοχής κατά την οδήγηση 160 παραβιάσεις του άρθρου «Move Over» του ΚΟΚ

Ο κανόνας «Move Over», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2024, ορίζει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να αλλάζουν λωρίδα με ασφάλεια ή να επιβραδύνουν σημαντικά όταν πλησιάζουν οποιοδήποτε σταματημένο όχημα στο πλάι του δρόμου.

Η επίσημη θέση της Αστυνομίας

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι αυτή η «παγίδα» στήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τις Ζώνες Εργασίας, με σκοπό να αναδειχθούν οι συνεχιζόμενοι κίνδυνοι ασφαλείας.

«Αυτοί είναι νόμοι που έχουν θεσπιστεί για την προστασία των εργαζομένων στους αυτοκινητόδρομους, του προσωπικού έκτακτης ανάγκης και όλων των οδηγών που μετακινούνται μέσω ενεργών ζωνών εργασίας», ανέφεραν σε σχετική ανακοίνωση.

