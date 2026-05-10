Η Τέιλορ Σουίφτ στην Ελλάδα

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στην Ελλάδα υπό άκρα μυστικότητα, καθώς ήταν στη λίστα των καλεσμένων για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη, του Ελληνοαμερικάνου αθλητή του ράγκμπι που είναι συμπαίκτης του αρραβωνιαστικού της, Τράβις Κέλσι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ, πριν τη δεξίωση, οι σωματοφύλακες που υπήρχαν στον χώρο ζήτησαν τα κινητά τηλέφωνα από όλους τους καλεσμένους. «Κάποιοι δεν τα έδωσαν» όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ.

Ο γάμος τελέστηκε σε στενό κύκλο, σε εκκλησία που βρίσκεται εντός μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Εκεί έγινε και η δεξίωση, με την διάσημη τραγουδίστρια να κεντρίζει τα βλέμματα. «Φορούσε ένα μπλε φόρεμα και το μαλλί της ήταν πιασμένο με ένα κόσμημα» αναφέρθηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ.

Η Τέιλορ Σουίφτ διέμεινε για δύο βράδια σε πολυτελές ξενοδοχείο της Γλυφάδας, επιλέγοντας έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους αλλά και προστατευμένους προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

