Άρης - ΟΦΗ 3-1: Ο Κόντης μίλησε για κακή νοοτροπία μετά τον τελικό

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ ηττήθηκε ξανά από τον Άρη, αυτή τη φορά με 3-1 και ο Χρήστος Κόντης δεν έκρυψε την ενόχλησή του.

Ο τεχνικός των Κρητικών μετά το ματς τόνισε ότι ουσιαστικά η ομάδα του έχει «σβήσει». «Δεν έχει λειτουργήσει τίποτα μετά τον τελικό, είναι δική μας ευθύνη και για μένα είναι πιο σημαντικό να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται», είπε αρχικά ο Κόντης και πρόσθεσε:

«Δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε μετά τον τελικό, κάπου έχουμε χάσει τη νοοτροπία μας, είμαστε λίγο χαλαροί. Εγώ ευθύνομαι για αυτό γιατί δεν έχω περάσει στους παίκτες μου αυτή τη νοοτροπία, δεν αξίζαμε τίποτα παραπάνω από ότι πήραμε σήμερα».

Μετά το ματς ο τεχνικός των κιτρινόμαυρων, ο Μιχάλης Γρηγορίου δήλωσε ικανοποιημένος για τη διάθεση των παικτών του. Αναλυτικά όσα είπε: «Είχαμε ένα ακόμη καλό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Τα παιδιά έχουν συνηθίσει τη φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε ως ομάδα, δηλαδή να είμαστε πιεστικοί στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και παράλληλα κυριαρχικοί. Καταφέραμε να πετύχουμε τρία γκολ, κάτι που δίνει ψυχολογία στους παίκτες μας και μας βοηθά στη συνέχεια.

Θέλουμε να αξιολογήσουμε ακόμη καλύτερα το ρόστερ στα δύο παιχνίδια που απομένουν. Όλα τα παιδιά δουλεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θεωρώ πως δεν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στην εικόνα μας».