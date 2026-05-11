Στο "κόκκινο" η νότια Κρήτη: 313 μετανάστες έφτασαν σε μία μέρα!

Έντονο το κύμα των μεταναστευτικών ροών σε Γαύδο και Κρήτη το τελευταίο διάστημα δημιουργώντας προβληματισμό για την φιλοξενία των αλλοδαπών, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, ενώ την ίδια ώρα οι καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να αυξήσουν τα περιστατικά.

Οι αλλεπάλληλες διασώσεις καταγράφονται κυρίως στα νότια παράλια της Κρήτης και τη Γαύδο. Χθες Κυριακή (10.05) περισσότερα από 270 άτομα έφτασαν στο νησί. Συγκεκριμένα 43 άτομα εντοπίστηκαν νότια του Ηρακλείου, 85 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβο 26 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα ακόμη 44 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένα παιδί έξι ετών, διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων με προορισμό το Ηράκλειο για τις διαδικασίες καταγραφής.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ertnews, μία ακόμη λέμβος εντοπίστηκε 33 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, με περίπου 50 μετανάστες το απόγευμα της Κυριακής. 47 ν.μ νοτιοανατολικά της Γαύδου, διασώθηκαν ακόμα 56 άτομα από δύναμη της Frontex και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.

Επίσης εντοπίστηκαν το βράδυ της Κυριακής 35 άτομα, εκ των οποίων 1 γυναίκα, στην Ψαρή Φοράδα. Έχουν μεταφερθεί ήδη στο Ηράκλειο.

Χωρίς εξελίξεις παραμένει το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο

Σημαντικές οι καθυστερήσεις στη δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο π, παρά τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις ροές. Αν και αρχικά είχε αναφερθεί ότι ο χώρος θα ήταν έτοιμος στα τέλη Μαΐου 2026

, νεότερες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, μεταθέτουν την ολοκλήρωση της δομής μέχρι τον Ιούλιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Νέο θρίλερ με τον βαρύτατο τραυματισμό 27χρονης - Ποινική δίωξη στο σύζυγο

To Ιράν έστειλε την απάντησή του στις ΗΠΑ: «Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στο τέλος του πολέμου»