Συναγερμός στις Μοίρες: Μαθήτρια με βακτηριακή μηνιγγίτιδα – Προληπτικό "λουκέτο" στο ΕΠΑΛ
clock 07:11 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε στην Κρήτη από εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας σε μαθήτρια Λυκείου, με τον δήμαρχο Φαιστού να αποφασίζει να κλείσει για σήμερα  (11/5) το Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών.

Αναλυτικότερα:

Ο Δήμος Φαιστός ενημερώνει ότι, έπειτα από απόφαση του Δημάρχου, το Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα 11 Μαΐου, λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολύμανση στους χώρους του σχολείου και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας. Για οποιαδήποτε νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση με νέα ανακοίνωση.

