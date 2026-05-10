Ηράκλειο: Νέα διάσωση μεταναστών στα Νότια - 6χρονο παιδί ανάμεσά τους

Νέα επιχείρηση διάσωσης 44 αλλοδαπών σημειώθηκε τα ξημερώματα νότια των Καλών Λιμένων, σε ακόμη ένα περιστατικό μεταναστευτικών ροών που καταγράφεται στα νότια παράλια της Κρήτης.

Οι διασωθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι άνδρες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 6 ετών, αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο γύρω στις 11 το πρωί, με τις διαδικασίες καταγραφής να ακολουθούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα των αρχών.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αφίξεων που καταγράφονται σχεδόν καθημερινά, με πιο πρόσφατο αυτό της Γαύδου, όπου χθες το μεσημέρι 40 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής . Πρόκειται για 33 άνδρες, 6 γυναίκες και ένα παιδί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στη Χώρα Σφακίων για καταγραφή και στη συνέχεια στον χώρο πρώτης υποδοχής στην Αγυιά Χανίων.

Η συνεχής ροή περιστατικών έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις τοπικές αρχές, με το Λιμενικό και τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν διαρκώς σε δύσκολες συνθήκες, προκειμένου να διαχειριστούν τις αφίξεις και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης.

(φωτογραφία από παλιότερο περιστατικό με μετανάστες στα νότια)

