Γαύδος - μετανάστες: 40 άτομα έφτασαν στην Τρυπητή – Ανάμεσά τους γυναίκες και ένα παιδί

Νέα άφιξη παράνομων μεταναστών καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι (09.05) στη Γαύδο. Η νέα καραβια έρχεται να προστεθεί στα περιστατικά των προηγούμενων ημερών, τα οποία σημειώθηκαν σε Καλά Λιμάνια και Ιεράπετρα.

Σήμερα 40 αλλοδαποί έφτασαν με μικρό σκάφος στην παραλία της Τρυπητής. Πρόκειται για 33 άνδρες, 6 γυναίκες και ένα παιδί. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στη χώρα Σφακίων για τις διαδικασίες καταγραφής ενώ αναμένεται η μεταφορά τους στον χώρο πρώτης υποδοχής στην Αγυιά Χανίων.

Η άφιξη τους συνδέεται άμεσα με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, που επιτρέπουν την εύκολη παράνομη πρόσβασή τους στο νησί.

