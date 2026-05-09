Στο "μικροσκόπιο" οι δρόμοι του Ηρακλείου: Πού συνεχίζονται τα έργα της ΔΕΥΑΗ

Οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΗ στο Ηράκλειο συνεχίζονται εντατικά με νέες παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί για την εβδομάδα από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος του στρατηγικού έργου για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την αποφυγή διαρροών και την προστασία των υδάτινων πόρων της πόλης.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου:

Συνεχίζονται από την Δευτέρα 11 Μαΐου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου.

Οι εργασίες του έργου, το οποίο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών, θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 15/5. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, θα αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης στην οδό Γ. Παπανδρέου έως και την οδό Β. Σμπώκου (ο δρόμος θα είναι κλειστός) και στην οδό Κώστα Παρθένη (κάθετος της Μεγάλου Αλεξάνδρου).

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού δίνονται καθημερινά από το 2810339050 (αστική χρέωση) και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

