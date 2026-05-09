Φρίκη στις ΗΠΑ: Μητριά κακοποιούσε επί σειρά ετών την 14χρονη αυτιστική κόρη της

Η υπόθεση της Μελίσα Γκούντμαν, της 52χρονης μητριάς από το Ουισκόνσιν, έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό σε ολόκληρη την Αμερική.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι κακοποίησε τη θετή της κόρη, τη 14χρονη Σαβάνα Γκούντμαν, οδηγώντας την σε σοβαρή σωματική εξάντληση, καθώς όταν εντοπίστηκε ζύγιζε μόλις 35 κιλά. Η έφηβη, που είναι αυτιστική, φέρεται να υπήρξε θύμα μακροχρόνιου εκφοβισμού και κακομεταχείρισης από τη μητριά της και τον σύζυγό της, Γουόλτερ Γκούντμαν.

Η Μιλέσα Γκούντμαν, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρόνια παραμέληση και ψυχολογική κακοποίηση, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 46 ετών, εφόσον κριθεί ένοχη για όλες τις κατηγορίες.

Φρίκη που κρυβόταν για χρόνια

Από το 2020 έως τον Αύγουστο του 2025, η Σαβάνα φέρεται να ζούσε απομονωμένη στο κινητό σπίτι της οικογένειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η νεαρή κοπέλα παρέμενε σε δωμάτιο χωρίς στρώμα, χωρίς πρόσβαση σε φαγητό ή νερό, ενώ της απαγορευόταν να βγει έξω. Η οικογένεια ισχυριζόταν ότι η Σαβάνα βρισκόταν σε διακοπές ή με συγγενείς, αποκρύπτοντας την πραγματική της κατάσταση.

Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 14χρονη, εκείνη έμοιαζε με παιδί έξι ετών. Υπέφερε από πολλαπλή οργανική δυσλειτουργία, αναπνευστική ανεπάρκεια και παγκρεατίτιδα. Οι γιατροί που την παρέλαβαν στο νοσοκομείο δήλωσαν συγκλονισμένοι από την ακραία αδυναμία της.

Η αντίδραση των αρχών και οι κατηγορίες

Οι αρχές ανέφεραν ότι η Σαβάνα δεν αναγνωρίστηκε αμέσως λόγω της εξάντλησής της. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δέχθηκε άμεση ιατρική φροντίδα. Ο πατέρας της, Γουόλτερ Γκούντμαν, ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέροντας ότι η κόρη του βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και δεν μπορούσε να σταθεί όρθια.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η 14χρονη υπέστη σοβαρές βλάβες, αποτέλεσμα μακροχρόνιας κακοποίησης και παραμέλησης. Στην υπόθεση εμπλέκεται και η θετή αδερφή της, Κέιλα Στέμπλερ, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην κακοποίηση της Σαβάνα, ενώ η έφηβη βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.

Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί περιλαμβάνουν χρόνια παραμέληση που προκάλεσε μεγάλη σωματική βλάβη, ψυχολογική κακοποίηση και εγκλεισμό. Η Μιλέσα Γκούντμαν, η οποία έχει βεβαρημένο παρελθόν με παρόμοια περιστατικά, αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 1 Ιουλίου για την τελική απόφαση επί της ποινής της.

