Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο

Το αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, συνεχίζεται, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ιράν επιχειρεί τις τελευταίες ημέρες να ενισχύσει τον επιχειρησιακό του έλεγχο στην περιοχή, εφαρμόζοντας νέες διαδικασίες θαλάσσιας επιτήρησης αλλά και καθορισμού διαδρομών για τα εμπορικά πλοία.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της Τεχεράνης, τα πλοία που κινούνται μέσα από τα Στενά του Ορμούζ καλούνται να συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές και να ακολουθούν συγκεκριμένες πορείες κοντά στο νησί Λαράκ, περιοχή που εποπτεύεται στενά από το επίλεκτο στρατιωτικό σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, καθώς μεταφέρει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας πιο κοντά σε ύδατα που διεκδικεί το Ιράν, ενισχύοντας την επιρροή και τις δυνατότητες παρακολούθησης της Τεχεράνης στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Μπρος Στενά του Ορμούζ και πίσω... άγκυρα

Ήδη, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες εμφανίζονται επιφυλακτικές, αποφεύγοντας να ζητήσουν άδειες διέλευσης υπό τον φόβο αμερικανικών κυρώσεων ή πιθανής εμπλοκής σε περιστατικά ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα, δεκάδες εμπορικά πλοία παραμένουν αγκυροβολημένα πριν και μετά τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που καταγράφεται αυξημένη παρουσία δεξαμενόπλοιων και bulk carriers στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η επέκταση της ιρανικής «ζώνης ελέγχου» κοντά σε στρατηγικά λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), όπως η Φουτζάιρα, αλλά και γύρω από ενεργειακές υποδομές κρίσιμης σημασίας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να διατηρήσει ισχυρή επιρροή στις πετρελαϊκές ροές του Κόλπου, καθώς δεν φαίνεται... φως στο τούνελ των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

