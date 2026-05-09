Άγιος Νικόλαος: "Αλλάξτε διαδρομή" - Κλείνει η Ρούσσου Κουνδούρου τη Δευτέρα και την Τρίτη

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες και τους επισκέπτες ότι η οδός Ρούσσου Κουνδούρου στον Άγιο Νικόλαο θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία οχημάτων τη Δευτέρα 11 και την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για την επιδιόρθωση και βελτίωση της βατότητας του οδοστρώματος.

Οι παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλέστερη και ομαλότερη διέλευση οχημάτων και πεζών στην περιοχή.

