Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου – Τι προβλέπει

Αρχίζει την ερχόμενη Τρίτη 12/5 η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Μετά τη σημερινή του κατάθεση στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις», αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι «ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή του Κληρονομικού Δικαίου στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες».

Το αντικείμενο του νομοσχεδίου:



η αναμόρφωση της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής και της νόμιμης μοίρας,



η αναθεώρηση του συστήματος για την ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας,



η αναβάθμιση του θεσμού της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας,



η απλοποίηση της διευθέτησης των σχέσεων των συγκληρονόμων,



η εισαγωγή των νέων θεσμών κληρονομικού δικαίου, ήτοι των κληρονομικών συμβάσεων αιτία θανάτου, των κληρονομικών συμβάσεων παραίτησης από μελλοντικά δικαιώματα στην κληρονομία και



η κατάργηση θεσμών του κληρονομικού δικαίου που έχουν περιπέσει σε αχρησία.

