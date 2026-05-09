ΣΑΒ.09 Μαΐ 2026 10:42
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου – Τι προβλέπει
βουλή
clock 12:52 | 09/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αρχίζει την ερχόμενη Τρίτη 12/5 η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Μετά τη σημερινή του κατάθεση στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις», αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι «ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή του Κληρονομικού Δικαίου στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες».

Το αντικείμενο του νομοσχεδίου:

η αναμόρφωση της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής και της νόμιμης μοίρας,

η αναθεώρηση του συστήματος για την ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας,

η αναβάθμιση του θεσμού της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας,

η απλοποίηση της διευθέτησης των σχέσεων των συγκληρονόμων,

η εισαγωγή των νέων θεσμών κληρονομικού δικαίου, ήτοι των κληρονομικών συμβάσεων αιτία θανάτου, των κληρονομικών συμβάσεων παραίτησης από μελλοντικά δικαιώματα στην κληρονομία και

η κατάργηση θεσμών του κληρονομικού δικαίου που έχουν περιπέσει σε αχρησία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλέξης Τσίπρας: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τράπεζες;

Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας θα βγει δεύτερος στις εκλογές – Βολές σε Ανδρουλάκη, τι είπε για Καρυστιανού

Κρήτη: Η "χρυσή" ατμομηχανή του Τουρισμού με άνοδο 5,5% - Η μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αφίξεων

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βουλή
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis