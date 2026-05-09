Μητσοτάκης στο προσυνέδριο ΝΔ: Αναβαθμίζουμε με πράξεις Αμυνα, διπλωματία και Ενέργεια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι του Σαββάτου 9/5, ανέβηκε στο βήμα του προσυνεδρίου της ΝΔ.

«Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επιλέξαμε να γίνει σήμερα 9 Μαϊου, την Ημέρα της Ευρώπης, διότι είναι μια σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ήπειρο μας, στην πρώτη γραμμή για την εθνική μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία, στην πρώτη γραμμή για μία ενιαία μεταναστευτική πολιτική, με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις, την πρώτη γραμμή για δράσεις, που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας και ιδίως εδώ στο βορρά, το ξέρετε καλά, περίσσευαν και οι ανέξοδες υποσχέσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του στο 6ο Προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα».

Σε προεκλογικό κλίμα και με κεντρικό ακροατήριο τη νεολαία της ΔΑΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για να στείλει μήνυμα νέας πολιτικής αφετηρίας. «Θα μας χαρίσετε την Τετάρτη μια ακόμα νίκη», τόνισε ανοίγοντας την ομιλία του, υπογραμμίζοντας πως η πόλη «συμβολίζει τη δύναμη της πατρίδας να αντιστέκεται στα δύσκολα και να προχωρά με μεγαλύτερη ορμή». Όπως είπε, από εκεί ξεκινά η «νέα προσπάθεια για την ισχυρή Ελλάδα του 2030».

Από εκεί, τόνισε: «Εδώ στον Βορρά περίσσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις – θα μιλήσω με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν τον ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας και της ενεργειακής πολιτικής σε μία συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες».

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τις δράσεις ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων με αναφορές στις αγορές Rafalle, Belharra, την ελληνογαλλική αμυντική συμμαχία, αλλά και την Ασπίδα του Αχιλλέα. «Έχει σημασία να παράγουμε εμείς τα δικά μας σύγχρονα οπλικά συστήματα. Οι ελληνικές εταιρείες να αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της παραγωγής των αγορών μας».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι κανένα οπλικό σύστημα δεν αξίζει χωρίς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπενθύμισε τις αυξήσεις, το στεγαστικό πρόγραμμα, το δικαιότερο βαθμολόγιο και τις αλλαγές στις μεταθέσεις, σημειώνοντας ότι «είναι πρωτοβουλίες που δεν αρκούν, αλλά δείχνουν τη διάθεση της κυβέρνησης να τιμήσει όσους φορούν το εθνόσημο».

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «εκπέμπει αξιοπιστία στο εξωτερικό» και «δεν είναι πια μαύρο πρόβατο της Ευρώπης». Παρουσίασε αυτή την εικόνα ως αποτέλεσμα της σταθερότητας, της εξωτερικής πολιτικής και της αμυντικής ενίσχυσης που –όπως είπε– έχουν αλλάξει τη θέση της χώρας.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τις αξιώσεις της Τουρκίας, δίχως να την κατονομάσει, λέγοντας πως «ήρεμα νερά» σημαίνουν ελεύθερα νερά όπου κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας – Με αυτή την πολιτική η Ελλάδα μεγαλώνει.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον φράχτη στον Έβρο λέγοντας πως είναι σύμβολο κυριαρχίας και προστασίας των συνόρων. «Σε ποιους να απολογηθούμε, στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελαν να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση;» είπε ο πρωθυπουργός. «Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι».

Ειδική αναφορά έκανε στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι «όσοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015 ξεχνούν τι πέρασε η χώρα». Υπογράμμισε ότι η Ιστορία «μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά τιμωρεί όσους την ξεχνούν» και υποστήριξε πως δεν μπορεί να ζητείται εκ νέου εμπιστοσύνη από «τους αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας». «Απέναντι στις κατακτήσεις και το σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση – το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το τι σημαίνει σήμερα πατριωτισμός, μίλησε για τον πατριωτισμό της ευθύνης που διακατέχει την κυβέρνηση και παρατήρησε: «Ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός; Τα Rafale μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς.

Τα αναβαθμισμένα F 16. Τα πρώτα F 35 τα οποία περιμένουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη Φρεγάτα “Κίμων”, το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της».

Παραδέχθηκε πως «δεν έγιναν όλα τέλεια» και εντόπισε ως μεγαλύτερη πρόκληση την ακρίβεια, «που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων». Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία «είναι εδώ για να λύνει προβλήματα», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι παραμένουν παθογένειες του παρελθόντος που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Στο οικονομικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός μίλησε για «διαγενεακό συμβόλαιο» ως προς το δημόσιο χρέος. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης χρέους στην ΕΕ, κάτι που –κατά τον ίδιο– μειώνει τα βάρη για τις επόμενες γενιές. Παράλληλα, τόνισε ότι όσο αυξάνονται η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, τόσο περισσότερα «επιστρέφουν στους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, η οποία –όπως είπε– αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «δεν πρόκειται να υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν», επιμένοντας στο δόγμα της δημοσιονομικής σοβαρότητας.

«Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο – ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας για μια ισχυρή Ελλάδα», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα «προχωρά μπροστά με σχέδιο, σταθερότητα και υπευθυνότητα», αφήνοντας πίσω τα λάθη του παρελθόντος και κοιτάζοντας προς το 2030.

