Πρώιμο καλοκαίρι στο Ηράκλειο: Ξεπέρασε τους 31°C ο υδράργυρος – Πού "χτύπησε" κόκκινο

Σε συνθήκες «καμινιού» με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 Βαθμούς Κελσίου βρέθηκε σήμερα η Κρήτη σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr. Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στο Ηράκλειο (σταθμός ΕΛΜΕΠΑ), όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 31,7°C.

Όπως επισημαίνει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, η απότομη άνοδος οφείλεται στη μεταφορά θερμών αέριων μαζών και αφρικανικής σκόνης όπου συνδυαστικά με τους νοτιάδες, δημιουργήθηκε ένα σκηνικό «μίνι καύσωνα» σε όλο το νησί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr από το δίκτυο σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι περιοχές που «φλέρταραν» με το καλοκαίρι ήταν κυρίως στα βόρεια του νησιού λόγω των ισχυρών νοτιάδων:

Ηράκλειο (ΕΛΜΕΠΑ): 31,7°C

Ανατολικό Ηράκλειο: 31,1°C

Μονή Τοπλού (Λασίθι): 31,1°C

Λιμάνι Ηρακλείου: 30,8°C

Πιο αναλυτικά:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF) και του UK Met Office, το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται ιδιαίτερα θερμό για την Κρήτη, με τις πρώτες εποχικές προγνώσεις να προειδοποιούν για συχνούς καύσωνες και θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

