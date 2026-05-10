Ηράκλειο: Κατέρρευσε και πέθανε ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο
clock 09:11 | 10/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Δύο αιφνίδιοι θάνατοι τουριστών σημειώθηκαν χθες στην Κρήτη, σε Μάλια και Αμμουδάρα, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών.

Συγκεκριμένα, ένας 69χρονος Γερμανός που βρισκόταν σε εστιατόριο στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου μαζί με τη σύζυγό του, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την ίδια ημέρα, ένας 74χρονος Ιταλός τουρίστας που διέμενε σε ξενοδοχείο στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, επίσης έχασε τις αισθήσεις του και κατέληξε λίγο αργότερα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας.

Για τα δύο περιστατικά έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα ακριβή αίτια των θανάτων.

Αιφνίδιος Θάνατος Τουρίστες Ξενοδοχείο
