Απορρίφθηκε η μήνυση κατά του Γουίλ Σμιθ για σεξουαλική παρενόχληση

Απορρίφθηκε από δικαστήριο στο Λος Άντζελες η μήνυση κατά του Will Smith για σεξουαλική παρενόχληση.







Ο 32χρονος βιολονίστας Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ, ο οποίος είχε κατηγορήσει τον ηθοποιό και για παράνομη απόλυση από την περιοδεία του το 2025, δεν κατάφερε, σύμφωνα με τη Daily Mail, να αποδείξει «συμπεριφορά επαρκώς σοβαρή ή διάχυτη» στην προσφυγή του κατά του 57χρονου ηθοποιού και της εταιρείας του Treyball Studios Management, όπως έκρινε ο δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου, Μάικλ Σουλτζ.







Στην απόφασή του, ο δικαστής ανέφερε επίσης ότι ο ενάγων δεν παρουσίασε σαφή επιχειρηματολογία ότι ο Γουίλ Σμιθ επιχείρησε «να μεταβάλει τους όρους απασχόλησης και να δημιουργήσει ένα καταχρηστικό εργασιακό περιβάλλον» μετά την αναφορά των ανησυχιών του. «Οι ισχυρισμοί του δεν υποστηρίζουν ένα “σοβαρό και διαρκές” μοτίβο παρενόχλησης ικανό να δημιουργήσει ένα καταχρηστικό εργασιακό περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δικαστήριο έδωσε προθεσμία 30 ημερών στον ενάγοντα και τους νομικούς του εκπροσώπους να προχωρήσουν στις απαιτούμενες τροποποιήσεις, πριν η υπόθεση απορριφθεί οριστικά.







Ο Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ είχε γίνει γνωστός ως φιναλίστ στην πρώτη τριάδα του «America’s Got Talent» το 2018 και προσλήφθηκε για την περιοδεία «Based on a True Story» το 2024, έπειτα από εμφάνιση που πραγματοποίησε στην οικία του ηθοποιού. Συμμετείχε επίσης στο ομώνυμο άλμπουμ του.







Σύμφωνα με τη μήνυση, το περιστατικό που οδήγησε στη δικαστική διαμάχη σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2025 στο Λας Βέγκας, όταν ο Τζόζεφ επέστρεψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του και διαπίστωσε ότι είχε «παρανόμως εισέλθει» άγνωστο άτομο. Όπως ανέφερε, εντόπισε χειρόγραφο σημείωμα με το μήνυμα «Μπράιαν, θα επιστρέψω το αργότερο στις 5:30, θα είμαστε μόνο εμείς», συνοδευόμενο από καρδιά και την υπογραφή «Στόουν Φ».







Ο ενάγων υποστήριξε ότι στο δωμάτιο υπήρχαν επίσης «μαντηλάκια, ένα μπουκάλι μπύρας, ένα κόκκινο σακίδιο, ένα φιαλίδιο φαρμάκου για τον HIV με όνομα άλλου προσώπου, ένα σκουλαρίκι και έγγραφα εξιτηρίου νοσοκομείου» που δεν του ανήκαν.

Διαβάστε επίσης

Μποφίλιου: «Μου έχουν γίνει προτάσεις για τη Eurovision, αλλά δεν το έχω σκεφτεί»