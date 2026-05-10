Απίστευτο: Πόλη της Ιταλίας βάζει πρόστιμο έως 500 ευρώ σε ιδιοκτήτες σκύλων που δεν καθαρίζουν τα ούρα τους

Μια νέα αυστηρή απόφαση για τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων προκαλεί συζητήσεις στην Ιταλία, καθώς η πόλη Λιβόρνο υποχρεώνει πλέον όσους βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους να καθαρίζουν τα ούρα τους από δημόσιους χώρους, διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τα 500 ευρώ.







Το μέτρο ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης Λούκα Σαλβέτι, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων για τις δυσάρεστες οσμές που προκαλούνται από τα ούρα σκύλων, κυρίως σε πάρκα και παιδικές χαρές.







Ιταλία: Υποχρεωτικά μπουκάλια νερού και σπρέι στις βόλτες με σκύλους

Σύμφωνα με τη νέα κανονιστική ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες σκύλων ή όσοι συνοδεύουν κατοικίδια θα πρέπει να έχουν μαζί τους μπουκάλι νερού ή ειδικό ψεκαστήρα για να καθαρίζουν αμέσως τα σημεία όπου ουρούν τα ζώα. Η υποχρέωση αφορά πεζοδρόμια, παγκάκια, δρόμους, ακόμα και ρόδες παρκαρισμένων αυτοκινήτων ή σκούτερ. Παράλληλα, απαγορεύεται στα σκυλιά να ουρούν κοντά σε πόρτες, παράθυρα και κυρίως στις εισόδους καταστημάτων, γραφείων και κατοικιών.







«Οι δημόσιοι χώροι πρέπει να προστατεύονται»Σε ανακοίνωσή του, το δημοτικό συμβούλιο του Λιβόρνο τόνισε πως οι δημόσιοι χώροι αποτελούν κοινόχρηστη περιουσία που πρέπει να προστατεύεται για λόγους υγιεινής και ποιότητας ζωής. Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο μετά από «πολυάριθμες αναφορές πολιτών» για έντονες δυσοσμίες και προβλήματα υγιεινής που προκαλούνται από τα ζωικά απόβλητα σε χώρους όπου κινούνται καθημερινά ενήλικες και παιδιά.







Η αύξηση των κατοικιδίων έφερε αυστηρότερα μέτρα

Ο δήμος επισημαίνει ότι η ανάγκη λήψης μέτρων συνδέεται και με τη σημαντική αύξηση του αριθμού κατοικιδίων τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα των σκύλων. Η νέα ρύθμιση θα ισχύει από τις 20 Μαΐου έως και τις 31 Οκτωβρίου, χρονικό διάστημα που θεωρείται πιο κρίσιμο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της μειωμένης βροχόπτωση.







Πρόστιμα από 25 έως 500 ευρώ για τους παραβάτες

Όσοι παραβιάζουν τους νέους κανόνες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που κυμαίνονται από 25 έως και 500 ευρώ. Οι έλεγχοι θα γίνονται από δημοτικούς υπαλλήλους, ενώ οι ιδιοκτήτες σκύλων θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό καθαρισμού κατά τη διάρκεια της βόλτας.







Παρόμοιοι κανόνες ισχύουν ήδη στο Λιβόρνο για τα περιττώματα των σκύλων, με τους ιδιοκτήτες να υποχρεούνται να έχουν σακουλάκια και εργαλεία περισυλλογής. Την ίδια ώρα, η συζήτηση για αυστηρότερα μέτρα απέναντι στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της Ιταλίας.







Μάλιστα, το 2025 στην περιοχή Μπολτσάνο είχε προκαλέσει αντιδράσεις πρόταση για ειδικό «φόρο σκύλου», που προέβλεπε ετήσια επιβάρυνση 100 ευρώ για τους μόνιμους ιδιοκτήτες κατοικιδίων και χρέωση 1,50 ευρώ ανά διανυκτέρευση για επισκέπτες με σκύλους.

