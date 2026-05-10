Ηράκλειο: Στις φλόγες αποθήκη βιοτεχνίας - Μεγάλη επιχείρηση της ΠΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
clock 06:45 | 10/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα σε αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας, στην οδό Ειρήνης και Φιλίας, προς την περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα ξεκίνησε από σημείο όπου φυλάσσονταν μεγάλες ποσότητες άχυρων. Η συγκεκριμένη βιοτεχνία δραστηριοποιείται στον χώρο τροφίμων και άλλων ειδών, γεγονός που προκάλεσε αυξημένη ανησυχία για ενδεχόμενο επέκτασης της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τον 1ο και τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου, από την 3η ΕΜΑΚ αλλά και από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χερσονήσου, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή εξάπλωσής της σε γειτονικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά πλέον βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα ακριβή αίτια της φωτιάς αναμένεται να διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαλάδες Πυρκαγιά
