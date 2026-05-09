ΣΑΒ.09 Μαΐ 2026 23:12
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Α2 ΕΠΣΗ: Φιέστα ανόδου στην Αλικαρνασσό για τον πρωταθλητή Νέο Ηρόδοτο- Στην Α1 και ο ΠΟΑ Β'
ΝΕΟς ΗΡΟΔΟΤΟΣ
clock 21:42 | 09/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο πρωταθλητής της Α2 ΕΠΣΗ, Νέος Ηρόδοτος πανηγύρισε με τους φιλάθλους του, την κατάκτη ση του Τίτλου και την άνοδο στην Α1 ΕΠΣΗ, σε φιέστα που ακολούθησε την ευρεία νίκη επί του Μαραθώνα με 5-2, στο γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού.

Στην προτελευταία αγωνιστική, ο ΠΟΑ Β έγινε η 5η και τελευταία ομάδα που εξασφάλισε την άνοδο για την Α1 ΕΠΣΗ.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα:

A2 EΠΣΗ – 29η αγωνιστική

Παλιανή – Δαμάστα 2-0

Κόρακας – ΠΟΑ Β’ 1-1

Θέρισος – ΠΟΗ 4-2

Νέος Ηρόδοτος – Μαραθώνας 5-2

Αστέρας Μυρτιάς – Μοίρες 4-4

Ζαρός – ΟΦΑ 3-2

Άγιος Ιωάννης – Φαιστός 2-3

Βαθμολογία

  1. Νέος Ηρόδοτος 71
  2. ΟΦΑ 56
  3. Μοίρες 50
  4. Ζαρός 49
  5. ΠΟΑ Β’ 44
  6. Τύλισος 41
  7. Φαιστός 40
  8. Δαμάτα 36
  9. Παλιανή 34
  10. Άγιος Ιωάννης 34
  11. Αστέρας Μυρτιάς 28
  12. Μαραθώνας 26
  13. Κόρακας 25
  14. Θέρισος 19
  15. ΠΟΗ 16

Ηρόδοτος Α2 Επση
