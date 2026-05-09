Α2 ΕΠΣΗ: Φιέστα ανόδου στην Αλικαρνασσό για τον πρωταθλητή Νέο Ηρόδοτο- Στην Α1 και ο ΠΟΑ Β'

Ο πρωταθλητής της Α2 ΕΠΣΗ, Νέος Ηρόδοτος πανηγύρισε με τους φιλάθλους του, την κατάκτη ση του Τίτλου και την άνοδο στην Α1 ΕΠΣΗ, σε φιέστα που ακολούθησε την ευρεία νίκη επί του Μαραθώνα με 5-2, στο γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού.

Στην προτελευταία αγωνιστική, ο ΠΟΑ Β έγινε η 5η και τελευταία ομάδα που εξασφάλισε την άνοδο για την Α1 ΕΠΣΗ.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα:

A2 EΠΣΗ – 29η αγωνιστική

Παλιανή – Δαμάστα 2-0

Κόρακας – ΠΟΑ Β’ 1-1

Θέρισος – ΠΟΗ 4-2

Νέος Ηρόδοτος – Μαραθώνας 5-2

Αστέρας Μυρτιάς – Μοίρες 4-4

Ζαρός – ΟΦΑ 3-2

Άγιος Ιωάννης – Φαιστός 2-3

