Μόρφη: "Άμα ρωτήσεις τους έντεχνους, δεν με θεωρούν έντεχνη, είμαι στη χαραμάδα"

Η Ρένα Μόρφη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Πρωινό και δήλωσε ότι οι συνάδελφοί της που εκπροσωπούν αυτό το είδος, δε θεωρούν ότι εκείνη ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Μάλιστα, η Ρένα Μόρφη σημείωσε ότι στην εποχή μας δεν υπάρχει διαχωρισμός στα τραγούδια.

«Άμα ρωτήσεις τους έντεχνους, δεν με θεωρούν έντεχνη, είμαι στη χαραμάδα. Εγώ αισθάνομαι ότι ζούμε στην εποχή που δεν υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα. Και άμα πας σε ένα θεωρητικά έντεχνο live, θα ακούσεις πολλά λαϊκά κομμάτια που παίζονται σήμερα, αλλά και άμα πας και στα μπουζούκια, να το πούμε έτσι, πάλι θα ακούσεις μουσική η οποία απλά περνάει», δήλωσε αρχικά η Ρένα Μόρφη

«Δεν έχει σημασία. Και νομίζω ότι αυτό είναι στο τέλος της ημέρας. Για να επανέλθω, επειδή είπες και για τη φωνή, δεν έχει σημασία για μένα, το να αισθάνομαι ότι είναι θέμα ικανότητας φωνητικής… Για μένα, θέμα μεσότητας είναι, αυτό προσπαθώ. Γιατί προσπαθώ ουσιαστικά να επικοινωνήσω και να συνδεθώ συναισθηματικά μέσω της μουσικής», πρόσθεσε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Φαντάζεσαι πόσο βαρετή θα ήταν η ζωή άμα έβλεπες και γνώριζες έναν άνθρωπο, ένα είδος, και ήσουνα σε ένα μόνο περιβάλλον; Μονόχνοτο μου φαίνεται αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ που συναντιέμαι και δουλεύω με ανθρώπους επιτυχημένους στο είδος τους. Επειδή, ναι, μοιραία πάλι θα πεις ότι είναι ένα είδος… Σίγουρα είναι διαφορετικό στιλ, διαφορετικό άκουσμα, από τη στιγμή που μιλάμε για μουσική. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο μπούρδες τώρα, το να διαχωρίσεις πώς γίνεται από το «Κουτί» να πας στο σόου», εξήγησε

Διαβάστε επίσης

Ο Snik φωτογραφίζεται με την ενός μηνός κόρη του στην αγκαλιά του