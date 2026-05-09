Το Ρέθυμνο υποδέχεται δράσεις πρόληψης, στήριξης και αλληλεγγύης για παιδιά και οικογένειες

Ένα πολυδιάστατο πλέγμα δράσεων κοινωνικής προσφοράς, πρόληψης και ευαισθητοποίησης αναπτύσσεται αυτές τις ημέρες στο Ρέθυμνο, μέσα από το οδοιπορικό του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Κρήτη, αναδεικνύοντας τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των παιδιών, των οικογενειών αλλά και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στο πλαίσιο του 4ου σταθμού του οδοιπορικού στην Περιφέρεια Κρήτης, που πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 20 Μαΐου στο Νομό Ρεθύμνου, υλοποιούνται δωρεάν υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, δράσεις ενημέρωσης για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων για παιδιά και νέους.

Παράλληλα, ιδιαίτερο συμβολισμό αποκτά ο φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου με τίτλο «Μητέρα… ένας αγώνας δρόμου είναι η ζωή σου», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στο Ρέθυμνο, με στόχο την αγορά αναπηρικού καθίσματος για τη μεταφορά ΑμεΑ παιδικού σταθμού του δήμου Ρεθύμνης.

Η εκκίνηση θα δοθεί από την πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, με τερματισμό στην πλατεία Μικρασιατών, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσουν σταθμοί φροντίδας και ευεξίας με δράσεις ομορφιάς, διατροφής, συμβουλευτικής και επίδειξης μόδας, στέλνοντας μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης και συμμετοχής.

Το οδοιπορικό του οργανισμού υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία του οργανισμού σε περιοχές του Ρεθύμνου, όπως ο Μυλοπόταμος, τα Ανώγεια, το Αμάρι, η Αγία Γαλήνη και ο Σταυρωμένος, επιχειρεί να φέρει κρίσιμες υπηρεσίες πρόληψης και υποστήριξης ακόμη πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών και των οικογενειών.

Σε τούτο το σημείο να τονιστεί ότι το οδοιπορικό τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ενώ συμμετέχουν εξειδικευμένες κινητές μονάδες και επιστημονικό προσωπικό του οργανισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής ευαισθησίας και της συλλογικής δράσης σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στήριξης παιδιών και οικογενειών παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί φορείς και η επιστημονική κοινότητα μέσα από κοινές συνέργειες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

