ΣΑΒ.09 Μαΐ 2026 23:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Super League: Ανατροπή και παραμονή για την Κηφισιά στις Σέρρες
κηφισια
clock 18:52 | 09/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τεράστια νίκη με ανατροπή πανηγύρισε η Κηφισιά, η οποία επικράτησε 2-1 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες, για την 7η αγωνιστική των playouts της Super League και εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν νωρίς με τον Καρέλη, ενώ η Κηφισιά προσπάθησε να χτυπήσει κυρίως στην κόντρα. Η ομάδα των Σερρών κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 28’, όταν ο Ριέρα γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Ίβαν από κοντά έκανε το 1-0.

Η Κηφισιά ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές του Σεμπαστιάν Λέτο να δίνουν ώθηση στους φιλοξενούμενους. Μάλιστα, στο 48’ ο Θεοδωρίδης βρήκε δίχτυα μετά από σέντρα του Λαρουσί, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ.

Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και τελικά απέδωσε καρπούς στο 63’, όταν ο Κονατέ έκανε τη σέντρα και ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε από κοντά σε 1-1.

Η Κηφισιά συνέχισε να πιέζει και έφτασε στην ολική ανατροπή στο 85’. Ο Θεοδωρίδης έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια από τα δεξιά, γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Μπένι και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στην ομάδα του μία νίκη που «σφράγισε» την παρουσία της και τη νέα σεζόν στη Super League.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Κίτρινες: Ριέρα, Κάλινιν - Πόμπο, Χριστόπουλος, Μπένι

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν (89΄ Αρμουγκομ), Λύρατζης, Ομεονγκά, Δοϊράνλης (71΄ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (79΄ Σοφιανός), Τσαούσης (89΄ Μασκανάκης), Καρέλης, Ίβαν

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Μποτία (77΄ Σόουζα), Πέτκοφ, Λαρουσί, Έμπο, Αμανί (46΄ Ταβάρες), Ζέρσον (81΄ Σιμον), Πόμπο (46΄ Ρουκουνάκης), Μπένι, Χριστόπουλος (46΄ Θεοδωρίδης)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κηφισιά Πανσερραικός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis