Super League: Ανατροπή και παραμονή για την Κηφισιά στις Σέρρες

Τεράστια νίκη με ανατροπή πανηγύρισε η Κηφισιά, η οποία επικράτησε 2-1 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες, για την 7η αγωνιστική των playouts της Super League και εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν νωρίς με τον Καρέλη, ενώ η Κηφισιά προσπάθησε να χτυπήσει κυρίως στην κόντρα. Η ομάδα των Σερρών κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 28’, όταν ο Ριέρα γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Ίβαν από κοντά έκανε το 1-0.

Η Κηφισιά ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές του Σεμπαστιάν Λέτο να δίνουν ώθηση στους φιλοξενούμενους. Μάλιστα, στο 48’ ο Θεοδωρίδης βρήκε δίχτυα μετά από σέντρα του Λαρουσί, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ.

Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και τελικά απέδωσε καρπούς στο 63’, όταν ο Κονατέ έκανε τη σέντρα και ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε από κοντά σε 1-1.

Η Κηφισιά συνέχισε να πιέζει και έφτασε στην ολική ανατροπή στο 85’. Ο Θεοδωρίδης έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια από τα δεξιά, γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Μπένι και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στην ομάδα του μία νίκη που «σφράγισε» την παρουσία της και τη νέα σεζόν στη Super League.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Κίτρινες: Ριέρα, Κάλινιν - Πόμπο, Χριστόπουλος, Μπένι

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν (89΄ Αρμουγκομ), Λύρατζης, Ομεονγκά, Δοϊράνλης (71΄ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (79΄ Σοφιανός), Τσαούσης (89΄ Μασκανάκης), Καρέλης, Ίβαν

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Μποτία (77΄ Σόουζα), Πέτκοφ, Λαρουσί, Έμπο, Αμανί (46΄ Ταβάρες), Ζέρσον (81΄ Σιμον), Πόμπο (46΄ Ρουκουνάκης), Μπένι, Χριστόπουλος (46΄ Θεοδωρίδης)