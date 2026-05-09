Ολυμπία Κηρύκου: Το θρίλερ της εξαφάνισης 30 χρόνια μετά - Το σενάριο της "νέας ζωής" στη Σαντορίνη
clock 18:34 | 09/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αινιγματικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών, με νέα στοιχεία και μαρτυρίες να αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση.

Η έρευνα που παρουσιάστηκε τις τελευταίες εβδομάδες μέσω της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», επιχειρεί να φωτίσει σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης, ενώ παράλληλα προκαλεί νέα ερωτήματα σχετικά με πληροφορίες που διακινούνται χρόνια μετά την εξαφάνιση.

Το σενάριο της «νέας ζωής» στη Σαντορίνη

Καταθέσεις μαρτύρων υποστήριξαν ότι η αγνοούμενη ζει στη Σαντορίνη, έχοντας δημιουργήσει οικογένεια και επιλέξει να απομακρυνθεί από το παρελθόν της. «Γνωρίζω πως ένας άνδρας την έφερε στο νησί από την Αθήνα και ζούσαν μαζί για χρόνια» υποστήριξε ένας μάρτυρας στην εκπομπή της Πρωτομαγιάς.

Οι πληροφορίες αυτές κινητοποίησαν την έρευνα, η οποία εντόπισε πρόσωπα που φέρονταν να συνδέονται με τη γυναίκα. Ωστόσο, όλες οι μαρτυρίες που εξετάστηκαν μέχρι στιγμής φαίνεται να αποκλείουν το ενδεχόμενο η γυναίκα αυτή να είναι η Ολυμπία Κηρύκου. «Δεν πρόκειται για την Ολυμπία που ψάχνετε», ανέφερε μιλώντας στο Τούνελ ο άνθρωπος που φερόταν ως ο τότε σύντροφος της γυναίκας αυτής στη Σαντορίνη.

Η υπόθεση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο όταν διαπιστώθηκε ότι στη Σαντορίνη ζούσε γυναίκα με το ίδιο όνομα και αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την αγνοούμενη.

