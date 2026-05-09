ΣΑΒ.09 Μαΐ 2026 23:13
Super League: Πολύτιμη ισοπαλία για τον Αστέρα στη Λάρισα, 1-1 με την ΑΕΛ
clock 19:13 | 09/05/2026
 ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 1-1 στη Λάρισα, με την ομάδα της Τρίπολης να αποκτά προβάδισμα για την παραμονή στη Super League, τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ.

Μόλις στο 4′, ο Αστέρας είχε μία σημαντική στιγμή, καθώς μετά από μία λάθος εκτίμηση του Βενετικίδη από φάουλ που εκτελέστηκε από τα αριστερά, ο Αλάγκμπε βρέθηκε ανενόχλητος στο δεύτερο δοκάρι, όμως αστόχησε. Στο 19′, οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν, όταν μετά από μία πάσα του Αλμύρα, ο Μακέντα βγήκε τετ α τετ και δε λάθεψε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΛ πήρε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να αντιδράσει, αλλάζοντας και τον σχηματισμό της, επαναφέροντας την τετράδα στην άμυνα. Ευκαιρίες δεν σημειώθηκαν έως το 38′, όταν και ήρθε η ισοφάριση. Μετά από ένα κόρνερ, ο Σαγκάλ έκανε ατομική προσπάθεια από τα δεξιά, τροφοδότησε τον Πασά κι εκείνος από κοντά πέτυχε το 1-1 με καρφωτή κεφαλιά. Λίγο πριν το ημίχρονο, οι γηπεδούχοι “άγγιξαν” την ανατροπή, όταν μετά από ένα μακρινό σουτ του Ηλιάδη, η μπάλα σταμάτησε την εντυπωσιακή απόκρουση του Παπαδόπουλου, ενώ ο Αλάγκμπε πρόλαβε τους υπόλοιπους επιτιθεμένους που προσπάθησαν την σπρώξουν στα δίχτυα.

Η ΑΕΛ επιχείρησε να πιέσει και στις αρχές του δευτέρου μέρους, όμως για ακόμα μία φορά δυσκολεύτηκε στη δημιουργία ευκαιριών. Στο 57′ ο Ευαγγέλου υπέδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου στον Μπαρτόλο, όμως ο VAR ανέτρεψε τη συγκεκριμένη απόφαση. Οι δύο προπονητές έκαναν αρκετές αλλαγές έως το 80′, σε μία προσπάθεια να βελτιώσουν τις ομάδες τους. Η επόμενη σπουδαία στιγμή ήρθε στο 85′ και ήταν για τον Αστέρα, ο οποίος παραλίγο να προηγηθεί με τον Μπαρτόλο, όταν σούταρε από καλή θέση, όμως είδε τον Βενετικίδης να κάνει μία εντυπωσιακή επέμβαση.

ΚΙΤΡΙΝΗ: 2′ Ναόρ, 57′ Παπαγεωργίου, 59′ Ρόσιτς, 63′ Βενετικίδης – 23′ Τριανταφυλλόπουλος, 34′ Άλχο, 62′ Μπαρτόλο, 90’+2′ Αλάκγμπε, 90’+2′ Σιντέρα

ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Φεριγκρά, Παπαγεωργίου (64′ Όλαφσον), Ηλιάδης (46′ Ατανάσοφ), Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες (74′ Σίστο), Πασάς (83′ Γκαράτε), Σαγκάλ (84′ Κακουτά), Τούπτα.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Άλχο, Αλμύρας, Γκονζάλες (88′ Τζανδάρης), Μπαρτόλο (88′ Καλτσάς), Μακέντα (78′ Σιντέρα), Κετού (70′ Μούμο).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής των Play Out (9-14) της Super League:

Σάββατο 9 Μαΐου 2026

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης 1-1

19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

