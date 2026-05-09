«Κραυγή αγωνίας» για το Ιτζεδίν - Κατέρρευσε το δυτικό τείχος (εικόνες)

Νέα κατάρρευση σημειώθηκε σήμερα, 9 Μαΐου, στο ιστορικό Φρούριο Ιτζεδίν στο Καλάμι Χανίων, καθώς μεγάλο τμήμα του δυτικού τείχους υποχώρησε, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σοβαρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μνημείο λόγω της πολυετούς εγκατάλειψης.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά φθορών και καταρρεύσεων που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, όπως εκείνη του διοικητηρίου το 2021, εντείνοντας την ανησυχία για το μέλλον του φρουρίου. Το Ιτζεδίν, που κατασκευάστηκε το 1872, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της νεότερης κρητικής ιστορίας και είναι γνωστό κυρίως για τη λειτουργία του ως φυλακή πολιτικών κρατουμένων και μελλοθανάτων.

Αν και το 2023 το φρούριο παραχωρήθηκε στον Δήμο Χανίων, μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει ουσιαστικά έργα αποκατάστασης και συντήρησης, με αποτέλεσμα το μνημείο να παραμένει εκτεθειμένο στη φθορά του χρόνου και στις καιρικές συνθήκες. Τοπικοί φορείς, συλλογικότητες και δημοτικές παρατάξεις ζητούν άμεση κρατική χρηματοδότηση και την έναρξη εργασιών διάσωσης και ανάδειξης του ιστορικού χώρου, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις η καταστροφή ενδέχεται να γίνει μη αναστρέψιμη.

