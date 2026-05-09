Χανταϊός: Στην Τενερίφη κατευθύνεται το κρουαζιερόπλοιο – Τα πρωτόκολλα για την αποβίβαση

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) επιχείρησε το Σάββατο να καθησυχάσει τους ανήσυχους κατοίκους της ισπανικής νήσου Τενερίφης ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο από την αναμενόμενη άφιξη εκεί του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο έχουν εμφανιστεί κρούσματα χανταϊού, απευθύνοντάς τους άμεσο μήνυμα.

Το ολλανδικής σημαίας MV Hondius, με περισσότερους από 140 επιβάτες και μέλη πληρώματος, κατευθύνεται προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής, και αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, μαζί με την Ισπανίδα υπουργό Υγείας Monica Garcia και τον υπουργό Εσωτερικών Fernando Grande-Marlaska, πρόκειται να μεταβούν στο νησί το Σάββατο για να συντονίσουν την αποβίβαση των επιβατών και μέρους του πληρώματος.

Ορισμένοι κάτοικοι του νησιού έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν το πλοίο να δέσει εκεί, φοβούμενοι μετάδοση του ιού. Στο κρουαζιερόπλοιο, κάποιοι από τους Ισπανούς επιβάτες εξέφρασαν επίσης ανησυχία για το πώς θα τους υποδεχθούν όταν αποβιβαστούν.

«Ξέρω ότι ανησυχείτε. Ξέρω ότι όταν ακούτε τη λέξη “επιδημία” και βλέπετε ένα πλοίο να κατευθύνεται προς τις ακτές σας, ξυπνούν μνήμες που κανείς μας δεν έχει αφήσει πλήρως πίσω του. Ο πόνος του 2020 είναι ακόμη πραγματικός και δεν τον υποτιμώ ούτε στιγμή», ανέφερε ο Tedros σε άμεσο μήνυμά του προς τους κατοίκους της Τενερίφης.

«Αλλά πρέπει να με ακούσετε ξεκάθαρα: Αυτό δεν είναι άλλη μια COVID. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τον χανταϊό παραμένει χαμηλός. Οι συνεργάτες μου κι εγώ το έχουμε πει χωρίς καμία αμφιβολία και θα το επαναλάβω και τώρα», πρόσθεσε.

Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει από την έναρξη της επιδημίας, ενώ πέντε επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το πλοίο έχουν μολυνθεί με χανταϊό, έναν ιό που μπορεί να προκαλέσει νόσο απειλητική για τη ζωή.

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως μέσω εισπνοής μολυσμένων περιττωμάτων τρωκτικών και δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, το στέλεχος Andes virus που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο ενδέχεται σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως από μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση.

Ο ΠΟΥ, οι ισπανικές αρχές και η εταιρεία Oceanwide δήλωσαν το Σάββατο ότι κανείς από τους επιβαίνοντες στο Hondius δεν παρουσιάζει αυτή τη στιγμή συμπτώματα του ιού.

«Ο ΠΟΥ συνεχίζει να παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση, να συντονίζει την υποστήριξη και τα επόμενα βήματα και θα συνεχίσει να ενημερώνει τα κράτη-μέλη και το κοινό αναλόγως. Μέχρι στιγμής, ο κίνδυνος για τον πληθυσμό των Καναρίων Νήσων και παγκοσμίως παραμένει χαμηλός», έγραψε νωρίτερα ο Tedros στην πλατφόρμα X.

Οι επιβάτες θα πάρουν λίγα προσωπικά αντικείμενα και θα τεθούν σε απομόνωση

Η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Monica Garcia δήλωσε ότι οι επιβάτες και μέρος του πληρώματος θα αποβιβαστούν στην Τενερίφη υπό αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Όλοι όσοι αποβιβαστούν θα υποβληθούν πρώτα σε ιατρικό έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, ενώ οι άνθρωποι θα αποβιβάζονται μόνο εφόσον υπάρχει ήδη αεροπλάνο στην Τενερίφη που θα τους μεταφέρει εκτός νησιού, ανέφερε η Garcia σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη. Αυτή τη στιγμή στο πλοίο βρίσκονται άτομα περισσότερων από 20 διαφορετικών εθνικοτήτων.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν να στείλουν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο.

Όσοι αποβιβαστούν δεν θα πάρουν μαζί τους αποσκευές, είπε η Garcia, και θα επιτρέπεται να έχουν μόνο μία μικρή χειραποσκευή με απαραίτητα αντικείμενα, κινητό τηλέφωνο, φορτιστή και έγγραφα.

Μέρος του πληρώματος, καθώς και η σορός ενός επιβάτη που πέθανε πάνω στο πλοίο, δεν θα αποβιβαστούν, πρόσθεσε η Garcia. Θα παραμείνουν στο Hondius, το οποίο στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα υποβληθεί σε απολύμανση.

Όλοι οι Ισπανοί επιβάτες θα μεταφερθούν σε ιατρική εγκατάσταση και θα τεθούν σε καραντίνα. Η Oceanwide έχει καταγράψει 13 Ισπανούς επιβάτες και ένα μέλος πληρώματος ισπανικής υπηκοότητας στο πλοίο.

Η Ισπανία ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν αργά την Παρασκευή στο κοινοβούλιο οι Ολλανδοί υπουργοί Εξωτερικών και Υγείας, η Ισπανία ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα αεροσκάφος ιατρικής εκκένωσης εξοπλισμένο για λοιμώδη νοσήματα υψηλού κινδύνου.

Αν κάποιος αρρωστήσει, οι γιατροί του πλοίου θα ενημερώσουν τις ισπανικές αρχές και το αεροσκάφος εκκένωσης «θα σταλεί στην Τενερίφη ώστε ο ασθενής να μεταφερθεί γρήγορα αεροπορικώς στην ευρωπαϊκή ηπειρωτική χώρα».

Η ολλανδική κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τις ισπανικές αρχές και την εταιρεία του πλοίου για τον επαναπατρισμό Ολλανδών επιβατών και μελών πληρώματος το συντομότερο δυνατό μετά την άφιξη στην Τενερίφη, υπό την προϋπόθεση των ιατρικών οδηγιών και συστάσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Όσοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα θα τεθούν σε κατ’ οίκον καραντίνα για έξι εβδομάδες και θα παρακολουθούνται από τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες.

Καθώς το πλοίο φέρει ολλανδική σημαία, η Ολλανδία ενδέχεται επίσης να φιλοξενήσει προσωρινά άτομα άλλων εθνικοτήτων και να τα παρακολουθεί σε καραντίνα.

Οι χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν επιβάτες που είχαν ήδη αποβιβαστεί

Υγειονομικές αρχές σε τέσσερις ηπείρους παρακολουθούσαν περισσότερους από δύο δωδεκάδες επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί πριν το θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού.

Παράλληλα προσπαθούσαν να εντοπίσουν και άλλους που ίσως είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους.

Στις 24 Απριλίου, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον πρώτο θάνατο επιβάτη στο πλοίο, περισσότεροι από 20 άνθρωποι από τουλάχιστον 12 διαφορετικές χώρες αποβιβάστηκαν χωρίς να εφαρμοστεί ιχνηλάτηση επαφών, σύμφωνα με Ολλανδούς αξιωματούχους και την εταιρεία διαχείρισης του πλοίου.

Μόλις στις 2 Μαΐου οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά ότι ο χανταϊός ανιχνεύθηκε σε επιβάτη του πλοίου.

Την Παρασκευή, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι αεροσυνοδός σε πτήση στην οποία είχε επιβιβαστεί μολυσμένη επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου βρέθηκε αρνητική στον χανταϊό. Η πιθανότητα να είχε μολυνθεί είχε προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα μετάδοσης του ιού μεταξύ ανθρώπων.

Η αεροσυνοδός της KLM εργαζόταν σε πτήση από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το Άμστερνταμ στις 25 Απριλίου και αργότερα αρρώστησε.

Η επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου — μια Ολλανδή της οποίας ο σύζυγος πέθανε στο πλοίο — είχε επιβιβαστεί προσωρινά σε εκείνη την πτήση, αλλά ήταν πολύ άρρωστη για να συνεχίσει το διεθνές ταξίδι προς την Ευρώπη και αποβιβάστηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου και πέθανε.

