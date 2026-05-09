Premier League: Ισοπαλία στο «Άνφιλντ» για Λίβερπουλ και Τσέλσι - Τα αποτελέσματα

Λίβερπουλ και Τσέλσι αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο «Άνφιλντ», στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Premier League. Οι «ρεντς» προηγήθηκαν μόλις στο 6ο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ του Γκράφενμπερχ έξω από την περιοχή, ενώ η Τσέλσι ισοφάρισε στο 35’ με τον Έντσο Φερνάντες, έπειτα από εκτέλεση φάουλ και σύγχυση στην άμυνα της Λίβερπουλ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Τσέλσι βρήκε δίχτυα με τον Πάλμερ στο 47’, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ του Κουκουρέγια στην αρχή της φάσης. Ανάλογη ήταν η κατάληξη και για τη Λίβερπουλ, με τον Τζόουνς να σκοράρει στο 58’, αλλά το τέρμα να μη μετρά λόγω οφσάιντ του Χάκπο.

Η Λίβερπουλ πίεσε στο φινάλε για το νικητήριο γκολ, όμως τα δοκάρια σταμάτησαν τις προσπάθειες των Σομποσλάι (71’) και Φαν Ντάικ (81’), με το 1-1 να παραμένει έως το τέλος, σηματοδοτώντας το πρώτο θετικό αποτέλεσμα για τους Λονδρέζους, μετά από έξι διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα.

Ζωντανή στη μάχη του τίτλου παρέμεινε η Μάντσεστερ Σίτι. Οι "πολίτες" επικράτησαν στο "Έτιχαντ" με 3-0 της Μπρέντφορντ, πλησίασαν στο -2 την πρωτοπόρο Άρσεναλ κι έχοντας πάντα ένα ματς λιγότερο.

Πλέον, το βάρος πέφτει στους Λονδρέζους, που την Κυριακή (10/5) θα έχουν πολύ δύσκολη αποστολή με την Γουέστ Χαμ, η οποία καίγεται για τη νίκη στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Ντοκού και Χάαλαντ σε διάστημα 16 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο καθάρισαν το ματς για λογαριασμό της Σίτι, με το Νορβηγό να βάζει το “κερασάκι στην τούρτα” στο 90’+2′ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Το όνειρο της συμμετοχής στο Champions League αρχίζει να φαίνεται ως ορατή πραγματικότητα για την Μπόρνμουθ. Χάρη σε γκολ του Βραζιλιάνου Ραγιάν στο 53΄, τα «κεράσια» νίκησαν 1-0 τη Φούλαμ, σε ένα επεισοδιακό ματς στο «Κρέιβεν Κότατζ», με δύο αποβολές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (ο Κρίστι για την Μπόρνμουθ και ο Αντερσεν για τους γηπεδούχους), και παραμένουν έκτοι στην κατάταξη της Premier League. Αν η Αστον Βίλα τερματίσει πέμπτη και ταυτόχρονα κατακτήσει το Europa League, στον τελικό της Κωνσταντινούπολης εναντίον της Φράιμπουργκ, η έκτη θέση του αγγλικού πρωταθλήματος οδηγεί στα... αστέρια και η ομάδα του Αντονι Ιραόλα δείχνει ικανή να κάνει το απίθανο.

Το ίδιο όνειρο πάντως κρατάει «ζωντανό» και η Μπράιτον, η οποία επιβλήθηκε άνετα της ουραγού Γουλβς με 3-0 και ακολουθεί τη Μπόρνμουθ από απόσταση δύο βαθμών. Οι «γλάροι» προηγήθηκαν 2-0 στο 5ο λεπτό, με τέρματα των Χίνσελγουντ και Ντανκ, και έφτασαν δια... περιπάτου στη νίκη, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μπαίνει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Σάντερλαντ, η οποία μάλιστα είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει εξασφαλίσει την επιστροφή της στο Champions League.

Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:





Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1

(6΄ Γκράφενμπερχ - 35΄ Φερνάντες)





Μπράιτον-Γουλβς 3-0

(1΄ Χίνσελγουντ, 5΄ Ντανκ, 86΄ Μίντεχ)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1

(53΄ Ραγιάν)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γ. 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 3-0

Μπέρνλι-Άστον Βίλα 10/05

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον 10/05

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ 10/05

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ 10/05

Τότεναμ-Λιντς 11/05

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)

Άρσεναλ 76 --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι 75 --Champions League--

Μάντσεστερ Γ. 65 -36αγ. --Champions League--

Λίβερπουλ 59 -36αγ.

Άστον Βίλα 58

Μπόρνμουθ 55 -36αγ.

Μπράιτον 53 -36αγ.

Μπρέντφορντ 51

Τσέλσι 49 -36αγ.

Έβερτον 48

Φούλαμ 48 -36αγ.

Σάντερλαντ 48 -36αγ.

Νιούκαστλ 45

Λιντς 43

Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 42

Τότεναμ 37

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς 18 -36αγ. --Υποβιβάστηκε--

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ