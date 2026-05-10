Ηράκλειο: Χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο εκπαιδεύονται στο Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής

Περίπου πέντε χιλιάδες μαθητές ετησίως επισκέπτονται το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, συμμετέχοντας σε οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην καλλιέργεια ορθής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς από μικρή ηλικία.

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, βρίσκεται στην καρδιά της εκπαιδευτικής προσπάθειας του Δήμου και αποτελεί μία από τις πολύ καλά οργανωμένες, αντίστοιχες υποδομές στην Ελλάδα. Το πάρκο δημιουργήθηκε από τον πρώην Δήμο Νέας Αλικαρνασσού και, μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», εντάχθηκε στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου, ενώ μετά τη διακοπή λειτουργίας του για κάποιο χρονικό διάστημα, επαναλειτούργησε από το 2016 και, μάλιστα δυναμικά, με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου.

Έκτοτε, σε καθημερινή βάση, υποδέχεται μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα πλήρως διαμορφωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια της Δημοτικής Αστυνομίας και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, Βούλα Πλατάκη, κατά τους θερινούς μήνες, μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, το πρόγραμμα συνεχίζεται με τη συμμετοχή παιδιών από παιδικούς σταθμούς, εξασφαλίζοντας τη διαρκή εκπαιδευτική λειτουργία της δομής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι δράσεις στο πάρκο έχουν έντονο βιωματικό χαρακτήρα και υλοποιούνται με τη συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας, της Τροχαίας, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσφέροντας στους μαθητές μια ολοκληρωμένη εμπειρία εκπαίδευσης σε θέματα οδικής ασφάλειας, πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, Αντώνης Περισυνάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης δομής, σημειώνοντας ότι η κυκλοφοριακή αγωγή αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον Δήμο, και προσέθεσε: «Αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης η παροχή υπηρεσιών κυκλοφοριακής αγωγής προς τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας. Χιλιάδες μαθητές επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις μας και μαθαίνουν, σε συνεργασία με φορείς, όπως η Ελληνική Αστυνομία και η Δημοτική Αστυνομία, πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Είμαστε περήφανοι που διατηρούμε σε άριστη κατάσταση το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, το οποίο ιδρύθηκε πριν από είκοσι χρόνια και προσφέρει ανελλιπώς υπηρεσίες ασφαλούς οδήγησης σε νέους ανθρώπους».

«Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.»

Η δεύτερη σημαντική δράση κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.», το οποίο υλοποιείται για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά από τη Δημοτική Αστυνομία και έχει ήδη αγκαλιαστεί από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 1.800 παιδιά έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και έχει λάβει την έγκριση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Πρόκειται για μια βιωματική εκπαιδευτική δράση, μέσα από την οποία οι μαθητές προσεγγίζουν με πρακτικό τρόπο τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και αναπτύσσουν δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης. Στόχος είναι να κατανοήσουν τη σημασία της υπεύθυνης συμπεριφοράς ως πεζοί σήμερα και ως μελλοντικοί οδηγοί, αύριο.

Μέσα από τη συμμετοχή τους, τα παιδιά εκπαιδεύονται στην αναγνώριση των βασικών σημάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην κατανόηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν στο οδικό περιβάλλον, αλλά και στη σημασία της προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη αναφορά στις ράμπες ΑμεΑ και τις όδευσεις τυφλών.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου, Γιώργος Καραντινός, χαρακτήρισε τη δράση ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόληψης ενώ διευκρίνισε: «Είναι σαφές ότι αποτελεί μια δράση που δείχνει για μία ακόμη φορά, πόσο κομβικής σημασίας είναι για το Δήμο Ηρακλείου, το ζήτημα της πρόληψης και ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τα παιδιά».

Παράλληλα, ο κ. Καραντινός επισήμανε ότι, παρά την υποστελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας, το προσωπικό συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια, με στόχο τη δημιουργία σταθερής βάσης γνώσης για τα παιδιά, που θα αποδώσει σημαντικά οφέλη στο μέλλον. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές πραγματοποιούν εκπαιδευτική περιήγηση στο κέντρο της πόλης, όπου ενημερώνονται επιτόπου για την οδική συμπεριφορά, τα βασικά σήματα κυκλοφορίας και ζητήματα καθημερινής κινητικότητας, αποκτώντας εμπειρική κατανόηση του αστικού περιβάλλοντος. Συνολικά, οι δύο αυτές δράσεις συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κυκλοφοριακής εκπαίδευσης στον Δήμο Ηρακλείου, με σαφή προσανατολισμό στην πρόληψη, την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών από μικρή ηλικία.

Τελος, από την πλευρά της, η κ. Πλατάκη, πρόσθεσε ότι τα παιδιά στο πλαίσιο των δράσεων «ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό και μεταφέρουν τα μηνύματα που λαμβάνουν στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον» ενώ στόχος του Δήμου είναι η περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση της συμμετοχής των μαθητών.

