Ηράκλειο: Μεγάλες ζημιές στην αποθήκη της βιοτεχνίας μετά την πυρκαγιά (βίντεο)

Μεγάλες υλικές ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας στην περιοχή των Μαλάδων, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα λόγω του εύφλεκτου υλικού που υπήρχε στον χώρο.

Πρόκειται για εγκατάσταση όπου αποθηκεύονταν κάρβουνα, άχυρα και τρόφιμα, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς και δυσχέρανε το έργο της κατάσβεσης.

Η Πυροσβεστική επιχείρησε με ισχυρές δυνάμεις και κατάφερε να θέσει την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο, ωστόσο ο αποθηκευτικός χώρος υπέστη εκτεταμένες καταστροφές.Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχε και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, με τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Γιώργου Καραντινού, με υδροφόρα και μηχανήματα έργου.

