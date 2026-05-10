Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο νεαρός, με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο

Αιματηρό επεισόδιο με σύλληψη 45χρονου σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Ηράκλειο, στον καταυλισμό των Ρομά στα Δύο Αοράκια, με τις συνθήκες να παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 45χρονος έχει συλληφθεί ως φερόμενος δράστης της υπόθεσης, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα, με τον έναν εκ των δύο, έναν άνδρα περίπου 32 ετών, να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Ο δεύτερος τραυματίας φέρεται να μετέβη μόνος του με ιδιωτικό όχημα για την παροχή ιατρικής βοήθειας, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες έχουν τραυματιστεί ελαφρά από μαχαίρι.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, το επεισόδιο φέρεται να ξέσπασε έπειτα από διασκέδαση στον καταυλισμό, όταν δύο οικογένειες βρίσκονταν μαζί και, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, σημειώθηκε ένταση που οδήγησε στη συμπλοκή.

