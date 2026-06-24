Καιρός: "Δύο κόσμοι" η Ελλάδα - Καλοκαίρι στην Κρήτη- Αστάθεια στην υπόλοιπη χώρα

Η προσωρινή εξασθένηση των μελτεμιών στο Αιγαίο επέτρεψε σε θερμές και υγρές αέριες μάζες να αναπτυχθούν πάνω από την ηπειρωτική χώρα.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ισχυρών καταιγίδων, οι οποίες εκδηλώνονται με μεγάλη σφοδρότητα κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Σε πλήρη αντίθεση με την υπόλοιπη χώρα, η Κρήτη και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου παραμένουν ανέπαφα από το κύμα κακοκαιρίας.

Στο νησί επικρατεί πλήρης ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο στα βόρεια παράλια να αγγίζει τους 29°C με 30°C. Στα νότια τμήματα, λόγω των καταβατών βοριάδων, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 33°C με 34°C.

Ο καιρός στην Κρήτη την Πέμπτη 25/06/26

Αίθριος.

ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 22 έως 28 με 29, στην Κρήτη τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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