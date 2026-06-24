Safe Sex για κουνούπια: Πώς η Γαλλία θωρακίζει τις πόλεις από τα τσιμπήματα!

Αν ακούγατε ότι μια πόλη γεμίζει επίτηδες με εκατομμύρια κουνούπια, το πιθανότερο θα ήταν να κλειδώσετε πόρτες και παράθυρα. Κι όμως, στη Γαλλία αυτό ακριβώς κάνουν οι επιστήμονες — και μάλιστα για καλό σκοπό!

Το παράδοξο σχέδιο: Γεννάμε κουνούπια για να τα εξαφανίσουμε

Σε εργαστήρια της νότιας Γαλλίας, όπως στη startup εταιρεία Terratis στο Μονπελιέ, οι ειδικοί εκτρέφουν κουνούπια-τίγρεις με ρυθμούς εργοστασίου. Στη συνέχεια, τα φορτώνουν σε ειδικά κουτιά και τα απελευθερώνουν μαζικά σε γειτονιές της Τουλούζης και άλλων πόλεων.

Όσο τρελό κι αν ακούγεται, πίσω από αυτή την κίνηση κρύβεται μια πανέξυπνη βιολογική στρατηγική: η Τεχνική του Στείρου Εντόμου.

Γιατί δεν πρέπει να πανικοβάλλεστε (Spoiler: Δεν τσιμπάνε!)Το μεγάλο μυστικό της επιχείρησης βασίζεται σε δύο απλά γεγονότα:

Μόνο τα κορίτσια τσιμπάνε: Στον κόσμο των κουνουπιών, τα θηλυκά είναι εκείνα που μας πίνουν το αίμα επειδή το χρειάζονται για να κάνουν αυγά. Τα αρσενικά είναι εντελώς ακίνδυνα και τρέφονται μόνο με νέκταρ λουλουδιών.

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Το κόλπο της στείρωσης: Οι επιστήμονες ξεχωρίζουν αποκλειστικά τα αρσενικά κουνούπια και τα εκθέτουν σε ακτίνες Χ, κάνοντάς τα στείρα.Όταν αυτά τα «ακίνδυνα» αρσενικά αφήνονται ελεύθερα, τρέχουν να ζευγαρώσουν με τα άγρια θηλυκά της πόλης.

Το αποτέλεσμα; Τα θηλυκά γεννούν αυγά που δεν πρόκειται να εκκολαφθούν ποτέ. Έτσι, ο πληθυσμός τους καταρρέει φυσικά, χωρίς να πέσει ούτε μια σταγόνα χημικού εντομοκτόνου.Γιατί όλη αυτή η φασαρία;Το ασιατικό κουνούπι-τίγρης έχει γίνει ο μόνιμος «ενοχλητικός γείτονας» της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Με την άνοδο της θερμοκρασίας, μεταφέρει πλέον και στη Γαλλία επικίνδυνες τροπικές ασθένειες, όπως ο δάγκειος πυρετός.Αντί λοιπόν να ψεκάζουν τις πόλεις με χημικά που βλάπτουν τις μέλισσες και το περιβάλλον, οι Γάλλοι επιστήμονες επιστράτευσαν την ίδια τη φύση.Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα δείτε ένα σύννεφο από κουνούπια σε κάποιο γαλλικό πάρκο, μην τρέξετε να κρυφτείτε. Μπορεί απλώς να είναι η επιστημονική «αστυνομία» που βγήκε για περιπολία!

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