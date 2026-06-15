Κρήτη: Στη μάχη κατά των κουνουπιών drones και σύγχρονος εξοπλισμός

Με drone, δορυφορικό εντοπισμό, συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας και ολοκληρωμένη χαρτογράφηση και έλεγχο, θα εξελιχθεί το έργο της καταπολέμησης των κουνουπιών από το φετινό καλοκαίρι έως και το 2028.

Το έργο τίθεται σε εφαρμογή με βασικό στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από τις ασθένειες που μεταδίδουν τα κουνούπια, καθώς και τον περιορισμό της όχλησης που αυτά προκαλούν.

Την σχετική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2026-2028» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο θα κοστίσει 1.934.400 ευρώ και θα διαρκέσει τρία χρόνια (36 μήνες). Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Το μέγεθος και οι παρεμβάσεις του έργου

Η συστηματική καταπολέμηση θα πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη την Κρήτη, περιλαμβάνοντας εργασίες πεδίου, όπως δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις.

Οι εργασίες αυτές θα καλύψουν:

Περισσότερα από 100 υγροτοπικά συστήματα.

Πάνω από 1.000 χιλιόμετρα καναλιών και ρεμάτων.

Περισσότερες από 5.000 εστίες αναπαραγωγής στο περιαστικό σύστημα.

Περίπου 30.000 φρεάτια όμβριων υδάτων στις μεγάλες πόλεις και τους σημαντικούς οικισμούς του νησιού.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται σύγχρονες δράσεις, όπως:

Η διενέργεια ψεκασμών προνυμφοκτονίας από εδάφους και από αέρος, με τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones - ΣμηΕΑ).

Η χαρτογράφηση των εστιών αναπαραγωγής και η δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών ενταγμένων σε σύστημα WebGIS, σε πλήρη διαλειτουργικότητα με την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS Crete.

Η εγκατάσταση σταθερών δικτύων παγίδων για εντομολογική παρακολούθηση, με ιδιαίτερη έμφαση στις πύλες εισόδου (λιμάνια και αεροδρόμια).

Θα λειτουργεί, ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή και διαδικτυακή εφαρμογή για την άμεση εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών.

Σταύρος Αρναουτάκης: «Σταθερή προτεραιότητα η προστασία της Δημόσιας Υγείας»

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε:

«Για την Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η προστασία της δημόσιας υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Με τη νέα αυτή τριετή σύμβαση αξιοποιούμε όλα τα σύγχρονα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου με συγκροτημένο τρόπο να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταπολέμησης των κουνουπιών. Με μεθοδικά επιχειρησιακά σχέδια, επενδύουμε στην πρόληψη, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού μας».

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Μητέρα και γιος εναντίον 39χρονης μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Κρήτη: Σοβαρά τραυματισμένοι και οι δύο μετά από τροχαία με πατίνι και μηχανή

Κρήτη: Εγκατέλειψαν τον οδηγό της μηχανής αλλά λίγο παρακάτω το ΙΧ τους... "έμεινε"

Ηράκλειο: Με 8,5 εκατ. ευρώ ετησίως στον ιδιώτη η Λότζια υπόσχεται να αλλάξουν όλα στην καθαριότητα

Ηράκλειο: Ξεκινά από την Τρίτη 16/6 το μεικτό σύστημα καθαριότητας