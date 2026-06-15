Κρήτη: Μητέρα και γιος εναντίον 39χρονης μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (13/6) σε ξενοδοχείο του Πλατανιά Χανίων, όπου περνούσαν τις διακοπές τους, ένα ζευγάρι και τη μητέρα του άνδρα.

Μία 39χρονη από την Αγγλία, κατήγγειλε ότι ο 31χρονος σύντροφός της την γρονθοκόπησε, ενώ και η 54χρονη μητέρα του, τη χτύπησε και την τράβηξε από τα μαλιά.

Και όλα αυτά, σύμφωνα με την καταγγελία, μπροστά στα ανήλικα παιδιά της 39χρονης.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 31χχρονο Άγγλο για ενδοοικογενειακή βία.

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