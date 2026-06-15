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Κρήτη - Συνεχίζονται οι ροές: Άλλοι 29 μετανάστες έφτασαν στη Γαύδο
μεταναστες
clock 08:30 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης σημειώθηκε σήμερα το πρωί (15.06) νότια της Γαύδου, κατά την οποία διασώθηκαν 29 παράτυποι μετανάστες.

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από drone της Frontex, 50 ναυτικά μίλα νότια της Γαύδου και στη συνέχεια παραπλέον πλοίο επιχείρησε για την περισυλλογή τους.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, για τις απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής.

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