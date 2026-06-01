Αγγλία: Αμάξι «πέταξε» μέσα σε αίθουσα μπόουλινγκ και διέλυσε 16 διαδρόμους

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες είναι ένας 21χρονος οδηγός στη Βρετανία, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και πραγματοποίησε μια εφιαλτική πορεία, καταλήγοντας μέσα σε μια γεμάτη αίθουσα μπόουλινγκ. Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο «MFA Bowl» στην πόλη Ίλκεστον του Ντέρμπισιρ, λίγο πριν από τις 17.00 το απόγευμα της Παρασκευής ( 12/6/2026),



Η «τρελή» πορεία και η εισβολή στο κτίριο



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών, η BMW που οδηγούσε ο 21χρονος Κάλουμ Τόμσον ενεπλάκη αρχικά σε μικρής έκτασης σύγκρουση, χτυπώντας το πίσω μέρος ενός προπορευόμενου Tesla

Αμέσως μετά, το όχημα ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, γκρέμισε έναν εξωτερικό πλίνθινο τοίχο πάχους 45 εκατοστών και αφού «πέταξε» πάνω από ένα κομμάτι γρασιδιού μήκους 3 μέτρων, καρφώθηκε με σφοδρότητα στην τοιχοποιία του κτιρίου.

Fuck it...let's go bowling, get in I'm driving 🤣🌴😎 pic.twitter.com/YlEoTuv5Fp — Scott The Shrubber 🌴🌊🎸❤🎵🎬🥂 (@wally_scott007) June 14, 2026

Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που το αυτοκίνητο διαπέρασε τον τοίχο και διέσχισε στον αέρα 16 ολόκληρους διαδρόμους μπόουλινγκ, σκορπίζοντας τον πανικό στους θαμώνες.

Εικόνες καταστροφής και ελαφριά τραυματισμένοι



Οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της σύγκρουσης, με τη μοιραία BMW να έχει σταματήσει την πορεία της στην αντίθετη πλευρά του κτιρίου, σχεδόν κολλημένη προφυλακτήρα με προφυλακτήρα πάνω σε έναν εσωτερικό παραμορφωμένο τοίχο.

Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς εκείνη την ώρα το κέντρο διασκέδασης ήταν σε λειτουργία. Από τα συντρίμμια αναφέρθηκαν τελικά, τρεις ελαφρά τραυματισμένοι. Όσο για τον νεαρό οδηγό; Το δημοσιογραφικό λογοπαίγνιο των βρετανικών μέσων, «αντικατοπτρίζει», πλήρως την κατάστασή του, αφού μετά το ατύχημα και τη σύλληψή του, κατέληξε και ο ίδιος… στο «λούκι».

Ενώπιον του δικαστηρίου αύριο για να απολογηθεί ο 21χρονος



Ενώπιον του Πταισματοδικείου του Ντέρμπι αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο άνδρας που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εισέβαλε σε γνωστή αίθουσα μπόουλινγκ της περιοχής.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας του Ντέρμπισαϊρ, ο κατηγορούμενος, ονόματι Τόμσον, νοσηλεύτηκε αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αμέσως μετά την έξοδό του, οδηγήθηκε στο τμήμα όπου ανακρίθηκε και του απαγγέλθηκαν επίσημα τέσσερις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, ο Τόμσον βαρύνεται με τις κατηγορίες της πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης από επικίνδυνη οδήγηση, της πρόκλησης υλικών ζημιών με διακινδύνευση ανθρώπινης ζωής, της επίθεσης, καθώς και της άρνησης παροχής δείγματος αναπνοής ή αίματος για τον καθιερωμένο έλεγχο αλκοόλ. Με απόφαση των αρχών, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι την αυριανή του παρουσίαση στο δικαστήριο.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης



Αυτόπτες μάρτυρες και φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνουν το μέγεθος και τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Το αυτοκίνητο του δράστη γκρέμισε αρχικά έναν πλίνθινο τοίχο ύψους 45 εκατοστών και στη συνέχεια «πέταξε» πάνω από μια ζώνη γρασιδιού μήκους τριών μέτρων, προτού καταλήξει στο εσωτερικό του κτιρίου. Η ισχύς της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε μία από τις κορύνες του μπόουλινγκ εκτοξεύθηκε σε μεγάλη απόσταση στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων.

Ανέστειλε τη λειτουργία της η επιχείρηση



Με επίσημη ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα του Facebook, η διοίκηση του «MFA Bowl» γνωστοποίησε στο κοινό την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του κέντρου:

«Λόγω συνθηκών πέραν του ελέγχου μας, θα παραμείνουμε κλειστά μέχρι νεωτέρας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα επαναλειτουργήσουμε μόλις λάβουμε τη σχετική άδεια από τις αρχές.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο. Αισθανόμαστε βαθιά ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι οι τραυματισμοί των παρευρισκόμενων ήταν τελικά ελαφρείς. Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά τους πολίτες για τα υποστηρικτικά σχόλια και την αγάπη τους, η οποία σημαίνει πολλά για την ομάδα μας».

Κύμα αλληλεγγύης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης



Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους θαμώνες και την τοπική κοινωνία, με δεκάδες πολίτες να σπεύδουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τη στήριξή τους στο προσωπικό και τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

Πολλοί εξέφρασαν την απορία τους για το πώς το όχημα κατάφερε να διεισδύσει τόσο βαθιά στο κτίριο, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που πρότειναν χιουμοριστικά να ανοίξουν άμεσα τα τμήματα του μπαρ και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που δεν υπέστησαν ζημιές.

Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε ένα ισχυρό αίσθημα αλληλεγγύης, με αρκετούς πελάτες να προσφέρονται εθελοντικά να βοηθήσουν στις εργασίες αποκατάστασης. «Μπορώ μόνο να φανταστώ τον εκκωφαντικό θόρυβο και το σοκ του προσωπικού», έγραψε χαρακτηριστικά ένας πολίτης, συμπληρώνοντας: «Αν χρειαστείτε ένα χέρι βοήθειας με το βάψιμο, τον καθαρισμό ή οτιδήποτε άλλο, είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εμάς θα ανταποκριθούμε με χαρά για να επιστρέψει η επιχείρηση στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό».







Πηγή: The Sun

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Καληφώνη: Ποζάρει με μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι μπροστά στον καθρέφτη της