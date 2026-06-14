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GOSSIP - LIFESTYLE
Καληφώνη: Ποζάρει με μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι μπροστά στον καθρέφτη της
καληφωνη
clock 19:57 | 14/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη πόζαρε με καλοκαιρινή διάθεση μπροστά στον καθρέφτη της με μαύρο μπικίνι και το πόσταρε στο Instagram

Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο μοιράστηκε μία φωτογραφία στα social media, στην οποία απεικονίζεται να φοράει το πάνω μέρος από το μαγιό της και ένα αθλητικό σορτσάκι.

καληφωνη

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