Καληφώνη: Ποζάρει με μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι μπροστά στον καθρέφτη της

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη πόζαρε με καλοκαιρινή διάθεση μπροστά στον καθρέφτη της με μαύρο μπικίνι και το πόσταρε στο Instagram

Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο μοιράστηκε μία φωτογραφία στα social media, στην οποία απεικονίζεται να φοράει το πάνω μέρος από το μαγιό της και ένα αθλητικό σορτσάκι.

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