Σταυροπούλου: Η ανάρτηση και τα τρυφερά λόγια για τον γάμο της κόρης της, Δανάης

Λίγες ώρες μετά τον γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση και η Βίκυ Σταυροπούλου θέλησε να μοιραστεί δημόσια τη συγκίνησή της για τη σημαντικότερη ίσως στιγμή στη ζωή της κόρης της.

H ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία από τον υπέροχο γάμο στη Μάνη.

«Στη δύση του ήλιου στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του! Για την @danai_barka και τον @fanis_mpotsis ανατέλλει μια καινούργια ζωή που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους!» έγραψε χαρακτηριστικά.

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