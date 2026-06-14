Emily Ratajkowski: «Έξι μήνες μετά τη γέννα σταματήσαμε να έχουμε ερωτική ζωή»

H Emily Ratajkowski παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό The Cut για τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Sebastian Bear-McClard αλλά και τον χωρισμό τους.

«Νομίζω ότι έξι μήνες μετά τη γέννα σταματήσαμε να έχουμε ερωτική ζωή. Ένιωθα πολύ άβολα με το σώμα μου. Δεν είχα κανένα ενδιαφέρον για αυτό», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.

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«Ντρεπόμουν που έπαιρνα διαζύγιο. Πίστευα ότι αυτό σήμαινε πως είχα αποτύχει», παραδέχθηκε

«Απορρίπτω την ιδέα ότι ο γάμος είναι κάποιο είδος επιτεύγματος. Δεν θεωρώ ότι το να σε επιλέξει ένας άνδρας είναι επιτυχία ή κατόρθωμα», δήλωσε

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