Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση

O γάμος της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Μάνη. Η Δανάη Μπάρκα κατέφθασε στο εκκλησάκι συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και τον πατέρα της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, το ζευγάρι έδειχνε απόλυτα ευτυχισμένο, ανταλλάσσοντας τρυφερές ματιές και στιγμές ηρεμίας μέσα στη χαρμόσυνη ένταση της ημέρας.

Δείτε φωτογραφίες από το μυστηριο:

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