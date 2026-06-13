Ζόζεφιν: «Ήθελα πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τον Νίνο και ήρθε η στιγμή»

Η Ζόζεφιν μίλησε στο Ραντεβού ΣΚ για τον σύντροφό της, Νίνο. Όπως είπε η ίδια τον θαύμαζει και πάντα επιθυμούσε να συνεργαστεί μαζί του πολύ πριν προκύψει η προσωπική τους σχέση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο κοινό τραγούδι τους στο μέλλον.

Μου αρέσει πάντα να παρουσιάζω κάτι όμορφο στο κοινό που με ακολουθεί και με ακούει, και χαίρομαι πολύ γιατί ήθελα πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τον Νίνο και τώρα ήρθε η στιγμή.

Να μου αρέσει σαν καλλιτέχνης και τον θαυμάζω γενικά, και για τη δισκογραφία του και σαν καλλιτέχνη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αυστηρότητα. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ’ όλα και κάνουμε ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή. Μουσική, μουσική, πολλά πράγματα μαζί. Είμαι πολύ καλά. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Eurovision, το έχω πει άπειρες φορές", είπε χαρακτηριστικά.

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