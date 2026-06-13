Ελένη Μενεγάκη: Πόζαρε στη μέση του δρόμου με αέρινο φόρεμα

Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε με άκρως καλοκαιρινή διάθεση και θέλησε να μοιραστεί τη φωτογραφία με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια μαγνητίζει τα βλέμματα φορώντας ένα μάξι, αέρινο φόρεμα με έντονα πολύχρωμα μοτίβα

«Καλοκαιρινά χρώματα. Θετική ενέργεια», ήταν το σχόλιο στην ανάρτησή της.

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