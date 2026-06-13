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Ματθίλδη Μαγγίρα: "Ανακαλύψαμε ότι η κόρη μας έχει δυσλεξία και ΔΕΠΥ"
μαγιρα
clock 11:00 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

H Mατθίλδη Μαγγίρα βρέθηκε καλεσμένη στην παρέα του Buongiornο και μίλησε για την κόρη της, Λυδία. Όπως είπε η ίδια, όταν η κόρη της ήταν στην 6η δημοτικού ανακάλυψαν ότι έχει δυσλεξία και ΔΕΠΥ

 «Ανακαλύψαμε ότι η κόρη μας έχει δυσλεξία και ΔΕΠΥ αργά στο τέλος της έκτης δημοτικού, που ήταν ήδη αργά. Μέχρι τότε που δεν ήξερα τι ήταν της φώναζα για τα μαθήματα. Εγώ εκνευριζόμουν με τα λάθη που έκανε. Ήταν λάθος από μένα. Μετά όταν μάθαμε τι είχε της ζήτησα συγγνώμη. Εννοείται ένιωσα ενοχικά. Φταίω γιατί το παιδί δεν το στήριξα εκεί που με χρειαζόταν», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάθε άνθρωπος έρχεται και φέρει κάτι. Το θέμα είναι ο γονιός να το στηρίξει το παιδί. Όταν μεγαλώνεις ένα παιδί μόνος, πρέπει να παίζεις και τον ρόλο και του πατέρα και της μητέρας» συμπλήρωσε η ηθοποιός.

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