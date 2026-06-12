Αναστασία: «Όλα μου τα λεφτά πηγαίνουν στην οικογένειά μου»

Η Αναστασία βρέθηκε στο happy Day και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην οικογένειά της και πως τους στηρίζει η ίδια οικονομικά.

«Όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν μόνο εκεί. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το να πάρω υλικά αγαθά, τσάντες, αυτοκίνητα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να περνάω χρόνο με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, μόνο αυτό», είπε η τραγουδίστρια.

Τι είπε για τις κρίσεις πανικού;

«Αυτό με τις κρίσεις πανικού έγινε στο δεύτερο ή τρίτο tour. Γιατί έφυγε η γιαγιά μου από τη ζωή. Και ταυτόχρονα έκανα πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Οπότε κάθε φορά που γύριζα στο ξενοδοχείο από τα live και ηρεμούσε το σώμα μου, ερχόντουσαν οι κρίσεις πανικού»

«Εγώ είχα τις κρίσεις πανικού, γιατί φοβόμουνα πως θα πεθάνω. Οπότε, ήρθα πιο κοντά με την πίστη μου. Μιλούσα με τον πνευματικό μου, πήγα και σε ψυχολόγο. Οπότε, μου δώσανε δυο τρία πραγματάκια, μου ξεκλειδώσανε το μυαλό. Οπότε πλέον, όταν έρχεται -γιατί ακόμα έρχεται- ξέρω να το αντιμετωπίσω»

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