ΠΑΡ.12 Ιου 2026 13:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
H Δήμητρα Παπαδοπούλου για το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία
παπαδοπούλου
clock 12:00 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μίλησε  στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και αναφέρθηκε στο πτυχίο  Αγγλικής φιλολογίας που πήρε στα 63 της χρόνια. Όπως είπε η απόφαση να ολοκληρώσει τις σπουδές της συνδέεται και με τον πατέρα της, λέγοντας πως «αν υπάρχει άλλη ζωή», θα είναι πολύ χαρούμενος με το επίτευγμά της.

 «Χάρηκα πάρα πολύ που πήρα το πτυχίο μου. Πάρα πολύ, ήταν μια μεγάλη εκκρεμότητα ζωής και αν υπάρχει άλλη ζωή, ο μπαμπάς μου θα είναι πολύ χαρούμενος. Αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, θα την κρατήσω τη χαρά μόνο για εμένα», είπε η ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης 

Βασίλης Καΐλας: "Δεν βλέπω τις ταινίες μου, μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες"

O Θανάσης Τσαλταμπάσης μιλά για τον θάνατο του πατέρα του

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δήμητρα Παπαδοπούλου Πτυχίο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis