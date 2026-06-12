H Δήμητρα Παπαδοπούλου για το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και αναφέρθηκε στο πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας που πήρε στα 63 της χρόνια. Όπως είπε η απόφαση να ολοκληρώσει τις σπουδές της συνδέεται και με τον πατέρα της, λέγοντας πως «αν υπάρχει άλλη ζωή», θα είναι πολύ χαρούμενος με το επίτευγμά της.

«Χάρηκα πάρα πολύ που πήρα το πτυχίο μου. Πάρα πολύ, ήταν μια μεγάλη εκκρεμότητα ζωής και αν υπάρχει άλλη ζωή, ο μπαμπάς μου θα είναι πολύ χαρούμενος. Αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, θα την κρατήσω τη χαρά μόνο για εμένα», είπε η ηθοποιός.

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