O Θανάσης Τσαλταμπάσης μιλά για τον θάνατο του πατέρα του

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε για τον θάνατο του πατέρα του. Ο ηθοποιός ανέφερε πως δεν είχε διάθεση να καλέσει συγγενείς και φίλους λόγω του θανάτου του πατέρα του, ενώ πρόσθεσε ότι θα δουν το έργο στο μέλλον

«Εγώ επειδή έχασα τον πατέρα μου πρόσφατα, δεν είχα πολύ κέφι να καλέσω κόσμο. Θα έρθουν στις επόμενες παραστάσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός και οι πολύ δικοί μου πενθούν μαζί μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την πατρότητα;

«Βιώνω την πατρότητα με πάρα πολλή χαρά αλλά και πολλή αϋπνία. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και παράλληλα πολύ κουρασμένος. Είναι πολύ δύσκολο task το δεύτερο παιδί. Κλαίει το ένα, πηγαίνεις στο άλλο, πεινάνε και τα δύο. Έχουμε όμως την εμπειρία του πρώτου, οπότε τα καταφέρνουμε».

Διαβάστε επίσης

Ζήνα Κουτσελίνη: Απειλεί με μηνύσεις όσους της στέλνουν υβριστικά σχόλια στα social media

Παπάζογλου: Η Μαρινέλλα μου είχε πει «αντί να περιμένω τον θάνατο στο σπίτι μου καλύτερα να φύγω στη σκηνή»