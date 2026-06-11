Ζήνα Κουτσελίνη: Απειλεί με μηνύσεις όσους της στέλνουν υβριστικά σχόλια στα social media

Η Ζήνα Κουτσελίνη μέσα από την εκπομπή της προειδοποιεί με μηνύσεις όσους ξεπερνούν τα όρια στο social media, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση

«Υπάρχουν και πολλά αρνητικά σχόλια, τα οποία με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο. Γιατί είδα αλλιώς κάποια κομμάτια που με αφορούν. Από εκεί και πέρα όμως, και οφείλω να το πω, υπάρχουν και σχόλια όπως “να ψοφήσεις” και τα λοιπά, τα οποία πια θα πρέπει και οι άνθρωποι που τα κάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι μπροστά τους μπορεί να έχουν μηνύσεις στο μέλλον» δήλωσε χαρακτηριστικά

«Ομολογουμένως ήταν μια δύσκολη χρονιά και είμαστε έτοιμοι για τις αλλαγές. Γιατί οι παρουσιαστές που είναι ηγέτες πρέπει να βλέπουν ότι το πρόγραμμά τους χρειάζεται αλλαγή και νομίζω ότι είμαι σε αυτό το στάδιο τη δεδομένη στιγμή» ανέφερε η παρουσιάστρια, συμπληρώνοντας: «Ξέρεις κάτι; Θέλει πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής να βλέπεις ότι δεν έχεις πάει καλά, να μην ζεις σε ένα ροζ συννεφάκι, γιατί μόνο έτσι προχωράς μπροστά και βελτιώνεις το τηλεοπτικό σου προϊόν. Και αυτό αφορά τους περισσότερους».

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