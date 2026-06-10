Γιώργος Χρυστοστόμου: "Παλιά νόμιζα ότι μόνο εγώ είμαι ο καλύτερος που υπάρχει"

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου προχώρησε σε μία ειλικρινή εξομολόγηση στο vidcast «Rainbow Mermaids» και εξήγησε πως έχει περάσει από διάφορες φάσεις στη ζωή του και παλαιότερα νόμιζε ότι μόνο εκείνος ήταν ο καλύτερος που υπάρχει.

«Προσπαθώ να το φτιάξω αυτό, προσπαθούν να με επαναφέρουν διάφοροι θεραπευτές στο τώρα που δεν μπορώ να "κουμπώσω". Λέω συνέχεια "κάθε πέρυσι και χειρότερα" και αναφέρομαι πάρα πολύ στο παρελθόν και δυστυχώς τις λέω πολύ διασκεδαστικά τις ιστορίες, τις ξαναβιώνω δυστυχώς και δεν πρέπει να τις λέω αλλά είναι το υλικό μου. Είναι αυτό που με διαμόρφωσε και δεν ξέρω τι να το κάνω. Το "τώρα" δεν το έχω σε καμία θέση γαμ*το», είπε.







«Μετά σκέφτομαι το μέλλον, τι θα κάνω, τι στόχο θα κατακτήσω και δεν έχω απολαύσει τίποτα. Έχω κάτι που λέγεται ανηδονία, δεν έχω απολαύσει κάτι. Προσπαθώ να γράφω τι έχω καταφέρει μόνος μου», ανέφερε.

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