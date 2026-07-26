Ανήλικες έπεσαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν από 30χρονο Ινδό ναυτικό που της παρενοχλούσε

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Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου στην παραλία Ραχών, στη Φθιώτιδα, καθώς ένας Ινδός ναυτικός υπό την επήρεια αλκοόλ παρενόχλησε ανήλικες.

Πρόκειται για 30χρονο άνδρα με καταγωγή από την Ινδία, ο οποίος , ενώ στην βρισκόταν προς την παρέα του, την εγκατέλειψε και κινήθηκε προς το μέρος που βρίσκονταν οι ανήλικες προχωρώντας σε άσεμνες χειρονομίες.

Ο 30χρονος Ινδός ήταν μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου, ο οποίος με άλλα 3-4 άτομα παρέα είχαν πάει για φαγητό στις Ράχες.

Φθιώτιδα: Οι ανήλικες πήδηξαν στο λιμάνι για να γλιτώσουν

Κάποια στιγμή ο 30χρονος υπό την επήρεια μέθης άφησε την παρέα του και είπε ότι θα επιστρέψει σε 5 λεπτά.

Τα κορίτσια, που βρίσκονταν στο λιμάνι, στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν έφτασαν μέχρι την άκρη της προβλήτας, με κάποια από αυτά να πηδούν στο νερό για να γλιτώσουν.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε στη συνέχεια στο αυτόφωρο, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

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